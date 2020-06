PlayStation 5: Sony verschiebt PS5-Enthüllung wegen US-Protesten

Aufgrund der angespannten Lage in den USA entschied sich Sony dazu, das für den 4. Juni geplante PS5-Event zu verschieben. Neben dem Ein­blick in das Gameplay erster Spiele wurde auch die Enthüllung des finalen De­signs der PlayStation 5 in dieser Woche erwartet.

Die Tech- und Gaming-Branche tritt einen Schritt zurück

LetsGoDigital

Nach den Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten reagiert nun auch Sony mit einer Ab­sa­ge seines digitalen PS5-Events, welches für den 4. Juni geplant war. Über den PlayStation-Twitter-Kanal gab man bekannt: "Wir sind nicht der Meinung, dass jetzt die Zeit zum Fei­ern gekommen ist und für den Moment wollen wir uns zurückhalten und wichtigere Stimmen zu Wort kommen lassen." Damit schließt sich der japanische Hersteller unter anderem Google an, die ihre Android-11-Keynote ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben haben.Grund für die Proteste in den USA ist der durch Polizeigewalt hervorgerufene Tod des af­ro­amerika­ni­schen US-Bürgers George Floyd, der zu Unruhen in vielen amerikanischen Städten führte. Trotz der aktuellen Coronavirus-Pandemie und einer damit noch immer verbundenen Ausgangssperre, versammeln sich US-Amerikaner vielerorts zu Demonstrationen gegen Po­li­zei­ge­walt. Die Aufmerksamkeit jetzt auf die Tech- und Gaming-Branche zu lenken, empfin­den viele Unternehmen als unpassend.Von Sony wurde in dieser Woche nicht nur die Präsentation neuer PS5-Spiele erwartet, son­dern auch die Offenlegung des PlayStation 5-Designs. Während Microsoft nahezu alle Details und erste Spiele der Next-Gen-Konsole Xbox Series X enthüllt hat, scheint nun Sony am Zug zu sein. Über einen genauen Release-Termin und vor allem die Preise schweigen sich jedoch weiterhin beide Hersteller aus. Aufgrund der technischen Ebenbürtigkeit und einem Pa­ral­lel­start im vierten Quartal 2020, könnte der Preis letztendlich noch vor der Spie­le­aus­wahl oder Gra­fik­leis­tung entscheidend sein.