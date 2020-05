Sony: PS4-Spiele, die ab Juli erscheinen, müssen PS5-kompatibel sein

Gestern hat Microsoft dargelegt, was man bei der Xbox Series X zum Thema Abwärtskompatibilität vorhat und das ist durchaus beein­druckend. Denn alte Spiele sollen nativ sowie automatisch in HDR und mit höheren Frameraten laufen. Sony kommt immer mehr unter Zugzwang.

Stichtag Mitte Juli 2020

Microsoft hat bereits bei der Xbox One mit der Abwärtskompatibilität der Konsole viele Pluspunkte gesammelt, zum Launch der Xbox Series X verspricht der Konzern vom Start weg von "tausenden" unterstützten Spielen, weil eben alle früheren Generationen Games beisteuern. Bei Sony stellt man für die PlayStation 5 zwar auch in Aussicht, dass man darauf PS4-Games spielen kann, ganz so umfassend wie beim Konkurrenten wird die Lösung der Japaner aber vermutlich nicht sein.Nun berichtet Eurogamer , dass Sony allen Entwicklern mitgeteilt hat, dass alle Spiele, die nach dem 13. Juli 2020 zur Zertifizierung eingereicht werden, PS5-kompatibel sein müssen. Das bedeutet, dass die Entwickler gewährleisten müssen, dass ein Spiel auf der neuen Konsole läuft und auch entsprechend getestet wurde.Sony will die Entwickler individuell kontaktieren, um ihnen Details mitzuteilen, wie man die PS5-Kompatibilät testet. In der entsprechenden Entwickler-Dokumentation kann man auch diverse weitere Informationen finden, etwa zum Patchen bestehender Spiele sowie Remastered-Versionen. Wurde ein Spiel vor dem 13. Juli 2020 zertifiziert, dann müssen Patches und Remastered-Games nicht PS5-kompatibel sein, auch wenn Sony es "stark empfiehlt".Das Datum 13. Juli meint aber nicht das Erscheinungsdatum, sondern eben den Termin der Einreichung bei Sony. Das gilt vor allem für Drittanbieter, Sony-eigene Spiele The Last of Us: Part 2 und Ghost of Tsushima werden sicherlich auch in Richtung PS5 optimiert sein, auch wenn sie vor dem 13. Juli die Zertifizierung absolviert haben.