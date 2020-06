PlayStation 5: Nutzer sollen beim PS5-Event Kopfhörer aufsetzen

Heute hat Sony bekannt gegeben, dass am 11. Juni der zuletzt ver­schobene PlayStation 5-Event nachgeholt wird, und es wird auch schon kräftig spekuliert, was die Japaner dort zeigen werden. Eines steht aber schon jetzt fest: Es gibt etwas auf oder besser gesagt für die Ohren.

1080p-Stream ist Corona-Folge

Gute Kopfhörer aufsetzen!

Sony wird am Donnerstagabend ab 22 Uhr weitere Informationen zur PS5 liefern, auf der "The Future of Gaming" genannten Veranstaltung wird man sich in erster Linie dem Thema Spiele widmen. In einem Blogbeitrag schreibt Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications, dass das voraufgezeichnete Event in 1080p und 30 Frames pro Sekunde übertragen wird.Shuman betont aber, dass die Spiele, die man zeigen wird, auf einer PlayStation 5 und einem 4K-Fernseher deutlich besser aussehen werden. Als Grund, dass man keinen 4K-Stream anbietet, gab er an, dass viele Team-Mitglieder und Entwickler nach wie vor von zu Hause aus arbeiten, und die Beschränkung auf 1080p den Produktionsprozess erleichtert habe.Der Sony Interactive Entertainment-Manager gibt PS5-Interessierten einen weiteren Tipp: Am besten sollte man für das Event einen (möglichst guten) Kopfhörer aufsetzen: "Wir haben einige coole Audio-Arbeiten in der Show und die könnten schwieriger zu genießen und würdigen sein, wenn man sie über die Lautsprecher eines Handys oder Laptops hört."Der Hinweis hinsichtlich der Kopfhörer deutet darauf hin, dass Sony womöglich seinen "3D-Sound" demonstrieren will. Der PlayStation 5-Hersteller will damit für mehr Räumlichkeit in Sachen Audio sorgen und einen optimalen Sound garantieren. Das soll dank spezieller in der Konsole integrierter Hardware bzw. mit speziell modifizierten GPU-Einheiten gelingen.Bisher gab es dazu nur theoretische Ausführungen von Stimmungskanone Mark Cerny, am Donnerstag könnte es aber wortwörtlich etwas auf die Ohren geben. Man darf also gespannt sein.