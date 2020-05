Unreal Engine 5: Epic Games zeigt Echtzeit-Demo auf der PlayStation 5

Der Publisher Epic Games hat angekündigt, dass im nächsten Jahr eine neue Version der Unreal Engine veröffentlicht wird. Die Grafik-Engine soll auch auf der kommenden PlayStation 5 für eine realistische Optik sorgen. Eine Echtzeit-Demo auf der Sony-Konsole macht durchaus Eindruck.

Zu den Highlights der neuen Unreal Engine 5 zählt die komplette globale Beleuchtung. Mit der Lumen genannten Technologie können die Objekte realistischer auf Veränderungen von Licht­quel­len reagieren. Lichtbrechungen und Reflexionen werden in Echtzeit berechnet.Darüber hinaus ist die Unreal Engine 5 mit der neuen Nanite-Technologie ausgestattet. Den Entwicklern wird damit die Möglichkeit gegeben, Milliarden von Polygonen in Echtzeit sowie ohne vorherige Um­wand­lung in die Engine zu importieren.Mit der Next-Gen-Engine sollen Videospiele fotorealistisch dargestellt werden und mit Filmen mithalten können. Inwiefern dies Spiele-Entwicklern in der Praxis gelingt, bleibt abzuwarten.Bei dem gezeigten Material handelt es sich um eine Echtzeit-Demo, die auf der PlayStation 5 läuft. Bis zum Release der Engine müs­sen die PlayStation 5-Entwickler allerdings noch auf die aktuell verfügbare Version 4.25 der Unreal En­gi­ne zurückgreifen.An der Unreal Engine 5 wird momentan noch gearbeitet. Die von Epic Games entwickelte Spiele-Engine soll dann 2021 erscheinen und Support für eine breite Hardware-Basis be­reit­stel­len. Neben den Next-Gen-Konsolen Play­Sta­tion 5 und Xbox Series X sollen auch die PlayStation 4 und die Xbox One unterstützt werden. Zudem dürfte die Unreal Engine 5 auch für Desktop-Systeme zur Verfügung stehen.Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich bei dem veröffentlichten Video lediglich um eine Demonstration handelt und bislang keine echten Gameplay-Inhalte gezeigt wurden. Die PlayStation 5 soll noch in diesem Jahr erscheinen, sodass in den nächsten Wochen oder Mo­na­ten erste Szenen aus den für die Konsole erhältlichen Spielen präsentiert werden dürften.