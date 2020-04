Video zeigt die Entwicklung der Cryengine in den letzten zehn Jahren

Videos automatisch starten

Das Studio Crytek veranschaulicht in diesem Video, wie sich die hauseigene Grafikengine Cryengine seit dem Jahr 2010 weiterentwickelt hat. Neben den Crysis-Spielen kam die Engine in den letzten zehn Jahren noch in vielen weiteren Titeln verschiedener Entwickler zum Einsatz, darunter etwa Ryse: Son of Rome, Evolve, Sniper: Ghost Warrior Contracts oder Wolcen: Lords of Mayhem.