Apple Maps im Web öffnet sich für Windows-Nutzer, Beta-Phase startet

Das letzte große Update von Apple Maps liegt schon gut zwei Jahre zurück. Damals startete mit Look Around eine 3D-Offensive . Jetzt wird es nicht ganz so spektakulär - oder ganz besonders spektakulär, je nachdem, wen man fragt - denn Apple öffnet sich nun auch für Windows-Nutzer.

Öffentliche Beta-Version

Zusammenfassung Apple Maps bietet nun eine öffentliche Beta im Web an

Look Around und andere 3D-Funktionen bald auch online verfügbar

Beta-Version von Apple Maps unterstützt moderne Webbrowser

Apple Maps erstmals außerhalb von iOS und Mac OS nutzbar

Weltweite Verfügbarkeit der Web-App, zunächst nur auf Englisch

Marktanteil von Apple Maps seit 2012 stetig gewachsen

Beta-Phase mit eingeschränkten Funktionen und geplanten Updates

Apple Maps im Web ist nämlich jetzt als öffentliche Beta-Version auch abseits von Apple-Geräten verfügbar.Bis vor Kurzem war die Apple Maps-App ausschließlich auf Apples eigenen Geräten mit iOS, iPadOS und macOS verfügbar. Nun startet die öffentliche Beta-Version von Apple Maps im Internet, die egal von welcher Hardware mit einem modernen Webbrowser, einschließlich Edge und Chrome, genutzt werden kann.Die Ausweitung von Apple Maps auf das Web für jedermann ist ein bedeutender Schritt für Apple und sicherlich ein Direkt-Angriff auf Google.Dass die Apple-Navigationsdienste einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden und Entwickler mehr Möglichkeiten mit dem Zugriff auf MapKit JS erhalten, hat jedoch auch Gründe beim Wettbewerbsrecht, was Apple nun für sich nutzt. Derzeit befindet sich die Web-Anwendung noch in der Beta-Phase, mit eingeschränkten Funktionen. Laut Apples Ankündigung wird sie vorerst nur in englischer Sprache angeboten, aber weltweit unter beta.maps.apple.com In Sachen Browser-Kompatibilität wird sich noch etwas tun, Apple plant auch weitere Verbesserungen nach und nach einzuführen. Dieser Schritt könnte die Vorherrschaft von Google Maps im Bereich Web-Mapping einreißen.Auf unterstützten Geräten können Nutzer mit Apple Maps im Web Wegbeschreibungen für Fahrten und Spaziergänge abrufen, nach Orten und Informationen wie Fotos, Öffnungszeiten, Bewertungen und Rezensionen suchen und in Reiseführern nach Orten zum Essen, Einkaufen und Erkunden suchen. Funktionen wie Look Around werden in den kommenden Monaten in Apple Maps im Web starten.Apple Maps selbst ist nun seit 2012 am Markt. Wie es mit dem Marktanteil aussieht, lässt sich schlecht einschätzen, da es keine offiziellen Zahlen gibt. Klar ist aber das unter iPhone-Nutzern Apple Maps als vorinstallierte App eine große Nutzerbasis hat und das seit iOS 6.