Xiaomi Mix Flip bald auch in Europa - zu einem viel höheren Preis

Xiaomi macht auch in Europa Druck auf Samsung , was faltbare Smart­pho­nes angeht. Laut einem Sprecher des chinesischen Herstellers soll mit dem Mix Flip das erste Foldable von Xiaomi mit vertikal faltbarem Display auch bei uns auf den Markt kommen. Günstig wird es nicht.

Xiaomi

Xiaomi bietet erstmals Foldable im Flip-Format

Xiaomi hat in der letzten Woche das faltbare Mix Flip vorgestellt und somit sein erstes Smartphone mit faltbarem Display auf den Markt gebracht, das ähnlich den klassischen Klapphandys vertikal aufgeklappt werden kann. Mit dem Mix Flip will man die hauseigenen Foldables jetzt offiziell erstmals auch in Europa auf den Markt kommen, nachdem das Flaggschiff-Modell Xiaomi Mix Fold seit Jahren nur in China vertrieben wurde.Gegenüber dem Magazin MobileBulgaria erklärte Nikolai Nankov, der als Country-Manager für Xiaomis Geschäfts in Bulgarien zuständig ist, dass das Xiaomi Mix Flip innerhalb der nächsten Wochen auch in dem osteuropäischen Land auf den Markt kommen soll. Nankov gab an, dass der Vertrieb nach dem 15. August 2024 anlaufen soll, wobei er einen Preis von rund 2600 Lev nannte, was umgerechnet ziemlich genau 1300 Euro entsprechen würde.Dass Xiaomi sein Mix Flip auch in Europa einführen würde, deutete sich im Zuge des kürzlich erfolgten Marktstarts bereits dadurch an, dass einige westliche Medien mit Testgeräten versorgt wurden. Normalerweise verzichten die chinesischen Hersteller auf einen solchen Schritt, wenn keine Einführung des jeweiligen Produkts außerhalb Chinas geplant ist.Das Xiaomi Mix Flip besitzt ein fast 6,9 Zoll (17,53 cm) großes faltbares OLED-Display als Hauptbildschirm, das bis zu 3000 Candela maximale Helligkeit erreichen kann und mit bis zu 120 Hertz maximaler Bildwiederholrate arbeitet. Auf der Außenseite sitzt hier ein Cover-Display mit vier Zoll Diagonale, in das die beiden Hauptkameras des Mix Flip eingelassen sind.Xiaomi wirbt unter anderem damit, dass das Außendisplay für viele Aufgaben genutzt werden kann, ohne das Smartphone dafür aufklappen zu müssen. Unter der Haube steckt hier ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, also der aktuellste High-End-SoC des US-Chipgiganten. Bei den Kameras setzt Xiaomi auf einen Hauptsensor mit 50 Megapixeln, der Phase-Detection-Autofokus und einen optischen Bildstabilisator bietet, sowie eine Zoom-Kamera mit zweifacher Vergrößerung, die ebenfalls einen 50-MP-Sensor nutzt.Xiaomi verpasst dem Gerät außerdem einen für Flip-Foldables extrem großen Akku mit fast 4800 mAh. Das Xiaomi Mix Flip wird in China in drei Speichervarianten mit 12 oder 16 Gigabyte RAM sowie 256 oder 512 GB bzw. einem Terabyte internem Flash-Speicher angeboten. Welche dieser Speichervarianten in Europa starten sollen, ist bisher unklar.