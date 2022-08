MIX Fold 2: Xiaomi macht Samsung bei Falt-Smartphones Konkurrenz

Der chinesische Hersteller Xiaomi will Samsung offenbar schon bald Konkurrenz um den Kampf im Markt für Smartphones mit faltbarem Display machen. Für Donnerstag kündigte man jetzt den Launch des Xiaomi Mix Fold2 an, das offenbar das bisher dünnste Foldable werden soll.

Xiaomi Mix Fold 2 - Neues Falt-Smartphone ist ultradünn

Xiaomi

Über das chinesische Twitter-Pendant Weibo veröffentlichte Xiaomi ein erstes Teaserbild des Xiaomi Mix Fold 2. Außerdem wurde ein Video veröffentlicht, in dem das Gerät in einer Animation zu sehen ist. Ganz offensichtlich handelt es sich um ein horizontal aufklappbares Smartphone, das vor allem durch seine extrem dünne Bauweise auffallen soll.So zeigt das Video, dass das Mix Fold 2 von Xiaomi im ausgeklappten Zustand wohl nur wenig dicker ist als der für die Energieversorgung verwendete USB Typ-C-Anschluss ist. Xiaomi selbst spricht von gerade einmal 5,4 Millimetern Dicke. Faltet man das Gerät zusammen, ist das neue Falt-Smartphone von Xiaomi noch immer dünner sein als das Galaxy Z Fold 4 von Samsung. Um dies zu erreichen, hat Xiaomi wohl den Faltradius des flexiblen Bildschirms verkleinert.Auch das Scharnier des Mix Fold 2 soll überarbeitet worden sein. Genaue Details will Xiaomi am 11. August 2022 bekannt geben. Laut der Gerüchteküche aus China wird das Gerät mit einem Hauptdisplay mit ganzen acht Zoll Diagonale aufwarten, das eine 2,5K-Auflösung bieten und bis zu 120 Hertz maximale Bildwiederholrate mitbringt. Das LTPO-basierte Panel wird früheren Berichten zufolge ein gegenüber dem Vorgängermodell geändertes Seitenverhältnis haben.Die Technik unter der Haube soll auf dem neuesten Stand sein, dürfte also unter anderem aus dem Snapdragon 8+ Gen1 von Qualcomm und 12 Gigabyte Arbeitsspeicher bestehen. Beim internen Speicher sind angeblich 512 GB oder gar ein Terabyte vorgesehen. Sonderlich günstig wird das High-End-Paket aus modernster Technik wohl nicht, wobei auch noch offen ist, ob Xiaomi eine internationale Einführung des Xiaomi Mix Fold 2 plant.