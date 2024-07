Experimentelles FritzOS-Update behebt Problem mit IPv6-ULAs und NAS

AVM hat kurz nach dem jüngsten experimentellen Update eine weitere Aktualisierung nachgeschoben - die neuen Versionen bieten aber nur wenige Änderungen. Es deutet sich an, dass das FritzOS-Update bald für alle Nutzer freigegeben werden könnte.

Neues im Fritz-Labor-Programm

FritzBox 7590 Labor-Update

Änderung: In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in Phase 2 SAs nicht mehr unterstützt

Fehlerbehebungen

In bestimmten Szenarien wurden einem Heimnetzgerät unter Umständen 2 aktive ULAs (Unique Local Address, IPv6) zugewiesen

Beim Import der Einstellungen (Export der Daten einer FRITZ!Box mit nur einem 2,4-GHz-Band) auf eine Zielbox mit 2,4/5/6 GHz wurde keine SSID übernommen

Der Push Service "WLAN-Gaszugang" konnte auf Mesh Repeatern verändert werden, obwohl für diesen Push Service die Einstellungen des Mesh Masters übernommen werden

Die NAS-Funktion konnte nicht deaktiviert werden

Tipps fürs Update

Zu den angekündigten Neuerungen gehört unter anderem die Erhöhung der Anzahl gleichzeitig möglicher DECT-Telefonate, die Übertragung von IPv6-Daten über einen Wireguard VPN-Tunnel sowie eine neue grafische Darstellung des FritzBox-Verbindungsstatus. Ein Großteil dieser Neuerungen kann man schon ausprobieren.Das neue Fritz-Labor steht für die FritzBoxen 7590 AX, 7590, 7530 AX und 7530 zur Verfügung. Die Änderungen für die einzelnen Geräte sind vorrangig Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wir haben die Release-Notes exemplarisch für die FritzBox 7590 am Ende dieses Beitrags aufgeführt.Unter anderem gab es Einstellungsprobleme mit Mesh-Repeatern und Mesh-Mastern sowie einen Bug, der die Zuweisung von IPv6-ULAs (Unique Local Address) störte. AVM konnte zudem einen Fehler beheben, der dazu führte, dass Nutzer unter Umständen nicht die NAS-Funktion deaktivieren konnten.Dass es in dieser Update-Runde nur noch Fehlerbehebungen und kleine Änderungen gibt, könnte schon darauf hindeuten, dass AVM bei der Funktions-Entwicklung für das nächste große Update weit vorangekommen ist.Leider gibt es aber keinen offiziellen Zeitplan für die Veröffentlichungen an alle Nutzer, sodass man nur spekulieren kann, ob jetzt schon der Feinschliff vor der finalen Freigabe gestartet wurde. Wie immer gibt es einige Änderungen, die nur für die neue FritzOS-Version getestet und einige, die auch für "alte" Funktionen außerhalb der Labor-Updates vorgestellt werden.Besitzer einer nicht Provider-gebundenen FritzBox können sich das neue Update ab sofort herunterladen. Download-Links und Tipps dazu gibt es bei AVM auf der speziellen Labor-Website . Informationen zu dem Update und eine Übersicht aller Neuerungen für FritzOS 7.90 findet man dort ebenfalls. AVM bittet die freiwilligen Tester um Feedback.