Update für Fritz Gateway: AVM erweitert jetzt die Kompatibilitätsliste

AVM arbeitet weiter an neuen Funktionen und Verbesserungen für das FritzSmart Gateway. Besitzer eines solchen Geräts können jetzt ein Update erhalten, das unter anderem ab sofort Support für neue Geräte bietet; dazu wurde die Kompatibilitätsliste noch einmal erweitert.

Verbindung zu Zigbee-Geräten

Update: 7.61 Release-Datum 15.07.2024

Neu: Unterstützung weiterer Zigbee-Geräte und Erweiterung der Kompatibilitätsliste (avm.de/service/zigbee/)

Unterstützung weiterer Zigbee-Geräte und Erweiterung der Kompatibilitätsliste (avm.de/service/zigbee/) Verbessert: Bedienung von Zigbee-Tastern

Bedienung von Zigbee-Tastern Verbessert: Reduktion des Energieverbrauchs durch das Abschalten der Zigbee-Funkleistung, wenn kein Zigbee-Gerät angemeldet ist

So funktioniert die Aktualisierung

Das ist aber nicht alles, was das Update mit sich bringt. Wir haben uns die neue Version FritzOS 7.61 einmal näher angeschaut und erklären am Ende dieses Beitrags auch, wie ihr die neue Software-Version am schnellsten erhalten könnt.Das neue FritzOS 7.61-Funk­ti­ons­-Up­date gibt es ab sofort für das Gateway von AVM. Das Gerät lässt sich als Verbindungsstück für Smarthome-Geräte einsetzen, die den Zigbee-Standard nutzen. So kann man etwa LED-Lampen von Drittanbietern in sein Fritz-Netzwerk integrieren und gemeinsam mit FritzDECT-Zubehör verwalten.Mit dem Software-Update auf Version 7.61 bringt AVM nun Verbesserungen für die Bedienung von Zigbee-Tastern. Außerdem optimiert AVM den Energieverbrauch durch das Abschalten der Zigbee-Funkleistung, wenn kein Zigbee-Gerät angemeldet ist.Am wichtigsten aber für alle Nutzer von Smarthome-Geräten: Es gibt eine erweiterte Kompatibilitätsliste , wobei die Unterstützung weiterer Zigbee-Geräte hinzugefügt wurde. Leider gibt es aktuell keine Übersicht über die neu hinzugefügten Geräte, man kann sich lediglich die Liste aller unterstützten Geräte anschauen. Über weitere Änderungen wurde bisher nichts bekannt.AVM empfiehlt jedoch, Updates immer zeitnah einzuspielen, da auch sicherheitsrelevante Änderungen enthalten sein können.Da das FritzSmart Gateway ein Zusatzgerät ist, läuft das Update einfach über das angeschlossene Fritz-Netzwerk als Online-Update. Dazu geht man im Webbrowser seiner Wahl auf "fritz.smartgateway" und meldet sich gegebenenfalls über das Interface an.Dann sucht man den Punkt "Assistenten", und wählt dort "Update" bzw. "Firmware aktualisieren" aus. Im Anschluss wird die neueste Version automatisch geladen und installiert. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.