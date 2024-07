FritzOS 7.90: Drei FritzBox-Modelle erhalten neues Labor-Update

Im AVM-Labor steht ein neues Firmware-Update für die DSL-Router FritzBox 7590 (AX) und FritzBox 7530 zum Download bereit. Dabei wird FritzOS 7.90 von Bugs befreit, etwa in Verbindung mit Mesh-Repeatern, Gastzugängen, Funkauslastung und Service-Mails.

Feinschliff für FritzBox 7590 (AX) & 7530

FRITZ!Box 7590 AX - Version: 7.90-114571

FRITZ!Box 7590 - Version: 7.90-114568

FRITZ!Box 7530 - Version: 7.90-114569

Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90 Labor

Funkkanalauslastung: Korrektur der Anzeige auf der Seite "WLAN > Funkkanal".

Berichtigung der Verlinkung von der Hauptseite zur Gastzugangsseite. Mesh Repeater: Behebung des Verlusts individuell vergebener Namen nach Updates.

Korrektur der fälschlichen Anzeige einer aufgebrauchten Online-Zeit. Push Service-Mail: Ergänzung des Empfängers der Sicherungsdatei in der Update-Benachrichtigung.

Langsam aber sicher setzt das Berliner IT-Unternehmen AVM zum Feinschliff an, sodass ein finales FritzOS 7.90 nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Das geht unter anderem aus den überschaubaren Patch Notes ( siehe unten ) des neuen Labor-Updates hervor, das ab sofort für die drei Modelle FritzBox 7590, 7590 AX und FritzBox 7530 bereitsteht.AVM geht dabei nur noch kleinere Fehler an, so wie eine Korrektur bei der Anzeige der Funkkanalauslastung, falsche Verlinkungen auf der Be­nut­zer­ober­flä­che, Bugs bei der Vergabe individueller Namen für Mesh-Repeater oder aber ein Fix für die fälschliche Anzeige aufgebrauchter Online-Zeit. Ferner dürften im Hintergrund die üblichen Sta­bi­li­täts­ver­bes­se­run­gen erfolgt sein.Am einfachsten aktualisiert ihr eure FritzBox direkt über die Browseroberfläche (fritz.box). Den Download könnt ihr alternativ auch von der AVM-Webseite nutzen und die Firmware manuell über die Einstellungen einspielen. Wir empfehlen, zuvor ein Backup anzulegen, da Laborversionen gern auch fehleranfällig sein können.In den nächsten Wochen (oder Monaten) wird FritzOS 7.90 mit neuen Features für den Online-Monitor, Unterstützung für die Übertragung von IPv6-Daten über Wireguard VPN-Tunnel, einer neuen Mesh-Übersicht und weiteren Ver­bes­se­run­gen auch für Otto Normalverbraucher erwartet. Bis dürfen FritzBox-Besitzer die Beta-Firmware im Labor auf Herz und Nieren testen.