Erhöhte Brandgefahr: IKEA startet Rückruf für Powerbank Varmfront

IKEA hat heute mitgeteilt, dass es Probleme bei mehreren Varianten seiner Powerbank Varmfront gibt. Es bestehe ein erhöhtes Brandrisiko bei der Verwendung der Akkus . Das Unternehmen ruft die betroffenen Produkte daher zurück.

Rückruf wegen erhöhter Brandgefahr

Für IKEA stehen Sicherheit und Gesundheit an oberster Stelle. Aus diesem Grund ruft IKEA verschiedene Varmfront Powerbanks in den Varianten 10.400 mAh mit Datumsstempel (JJWW) 2313, 2316, 2318 oder 2319 und 5.200 mAh mit Datumsstempel (JJWW) 2318, 2319 oder 2322 aufgrund eines Herstellungsfehlers zurück. IKEA

Rücknahme und Erstattung des Kaufpreises

Zusammenfassung IKEA warnt vor Brandrisiko bei Varmfront Powerbanks

Rückruf für bestimmte Chargen der 10.400 mAh und 5.200 mAh Varianten

Datumstempel auf der Rückseite helfen bei der Identifikation

Herstellungsfehler als Ursache für das Sicherheitsrisiko genannt

Kunden sollen Nutzung sofort einstellen und können Rückgabe einleiten

Vollständige Rückerstattung des Kaufpreises bei Rückgabe

Weitere Informationen über die Hotline 0800-2255453 verfügbar

In einer Mitteilung auf der konzerneigenen Webseite warnt das schwedische Möbelhaus vor einem erhöhten Brandrisiko bei mehreren Chargen seiner Varmfront Powerbank. Kunden, die betroffene Exemplare des Produkts besitzen, werden dazu aufgerufen, die Verwendung sofort einzustellen. In der Nachricht heißt es:Die angesprochenen Datumstempel zur Identifizierung eines betroffenen Exemplars der Powerbank finden sich sowohl bei der Variante mit 10.400 mAh als auch bei der Version mit 5.200 mAh auf der Rückseite der Produkte ganz unten rechts in der Ecke.IKEA erklärt in seiner Mitteilung allerdings nicht, was zu dem erhöhten Brandrisiko bei den betroffenen Chargen der Powerbanks führt. Es handele sich nach Angaben des Unternehmens aber um einen "isolierten Herstellungsfehler". Kunden können sich unter der offiziellen Telefonnummer 0800-2255453 weitere Informationen einholen.Besitzer können die Powerbanks bei IKEA zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet. Bei vergangenen Rückrufaktionen wie bei der des USB-Ladegeräts Åskstorm im Januar dieses Jahres war das auch ohne Kaufbeleg in allen IKEA-Filialen sowie per Rückversand möglich.Währenddessen sind offenbar nicht betroffene Chargen der Varmfront-Powerbank auch weiterhin bei IKEA erhältlich. So werden die beiden verschiedenen Varianten des Produkts für momentan 18 Euro und 10 Euro auf der Webseite des Möbelhauses zum Kauf angeboten.