LG hat Ärger mit Riesen-Fernseher: Umfallende Geräte führen zu Rückruf

Der Elektronik-Riese LG hat in den USA einen großangelegten Rückruf von 86-Zoll-Fernsehern gestartet. Bei den rund 45 Kilogramm schweren Geräten besteht die Gefahr, dass sie umfallen - und damit Personen verletzen oder gar umbringen.

Zwölf Vorfälle gemeldet

Erklärung von LG "LG ist darauf aufmerksam geworden, dass die unsachgemäße Installation des Standfußes bei bestimmten LG 86-Zoll-UHD-TV-Modellen eine Schwachstelle in der Integrität des Standfußes des Fernsehers verursachen kann.



Diese Schwachstelle tritt jedoch nur auf, wenn der Standfuß nicht ordnungsgemäß installiert ist.* Wenn der Standfuß genau wie in der Produktanleitung beschrieben installiert wird und alle mitgelieferten Schrauben verwendet und ordnungsgemäß angezogen werden, tritt dieses strukturelle Versagen nicht auf."

LG

Das meldet das Online-Magazin Digitaltrends mit Verweis auf die Rückrufmeldung des US-Verbraucherschutzes . Der Rückruf zeigt dabei eine unvorhergesehene Schwäche der Riesen-Fernseher: Je nach Aufstellmethode sind sie unter Umständen instabil und können daher ein nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko darstellen."Es besteht Einklemmgefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod von Kindern und anderen Personen führen könnten", heißt es in der Rückrufmeldung der U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).LG sieht sich daher gezwungen, vier Modelle der großen 86-Zoll-Fernseher zurückzurufen, weil die mitgelieferten Standfüße in einer Reihe von Fällen instabil wurden und umkippten. Glücklicherweise wurden in keinem der zwölf bekannt gewordenen Fälle Verletzungen gemeldet. Laut dem aktuellen Kenntnisstand glaubt LG dabei allerdings an Nutzerfehler: Die Fernseher oder ihre Ständer seien grundsätzlich nicht gefährlich. Das Problem sei durch eine falsche Installation der Ständer verursacht worden.Digital Trends hat sich an LG gewandt, um eine Stellungnahme zu erhalten. Dabei erklärt der Konzern seine Sicht der Dinge so: