Philips Hue Rückruf: Austauschprogramm für Netzteile gestartet

Nutzer der Philips Hue 40-Watt-Netzteile für den Außenbereich werden zum Handeln aufgefordert. Aufgrund von eindringendem Wasser und einem damit verbundenen Sicherheitsrisiko startet der Hersteller ein umfangreiches Austauschprogramm.

Signify

Wasserschadenrisiko bei Outdoor-Produkten

Ist mein Netzteil betroffen?

Die ersten beiden Ziffern des Codes sind 20

Die letzten beiden Ziffern des Codes sind 46 oder niedriger

Vom Rückruf betroffen sind alle 40-Watt-Netzteile, die Philips Hue bzw. Signify zwischen den Jahren 2018 und 2020 zusammen mit den Basis-Sets der Outdoor-Leuchten Lily Spot (XL), dem Outdoor-Lightstrip (5m) sowie den Sockelleuchten Calla, Econic und Impress ausgeliefert hat.Philips Hue gibt an, dass diese "in sehr seltenen Fällen durch eindringendes Wasser beschädigt werden können und ein Sicherheitsrisiko besteht, wenn sie bei Nässe berührt werden." Logischerweise rät man Kunden im Falle eines Produktfehlers, das Netzteil zunächst vom Strom zu trennen, bevor man es berührt und das Austauschprogramm zu nutzen.Um herauszufinden, ob ein Austausch infrage kommt, muss der vierstellige Produktionscode geprüft werden, der sich auf der Vorderseite des Netzteils befindet. Aufgebaut nach dem Muster JJWW (J = Jahr, W = Woche) können 40-Watt-Netzteile vor und einschließlich Woche 46 des Jahres 2020 betroffen sein.Philips Hue sagt: "Dein Netzteil kann betroffen sein, wenn die ersten beiden Ziffern (d. h. das Jahr) niedriger sind als 20 oder wenn die folgenden beiden Dinge zutreffen:"Netzteile mit dem Code 1835 sind betroffen, Produkte mit dem Code 2047 hingegen nicht.Unter Angabe der persönlichen Daten, des Produktionscodes und der Modellnummer des Produkts sowie eines Fotos der Vorderseite kann das Netzteil über ein Antragsformular kostenlos ausgetauscht werden. Wer mehr als drei Netzteile auszutauschen hat, soll sich zudem direkt an den Kundendienst von Philips Hue wenden.