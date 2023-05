Sättel sind für den A: Peloton muss 2,2 Millionen Bikes zurückrufen

Der Sportgerätehersteller Peloton Interactive hat es erfolgreich verstanden, Fitness und Heimtrainer ins Internet-Zeitalter zu bringen. Denn man bietet Online-basiertes Personal Training an, und zwar auf alles andere als günstigen Geräten. Doch deren Qualität lässt zu wünschen übrig.

Wer sich einen Heimtrainer von Peloton kauft, der muss dafür ziemlich tief in die Tasche greifen, denn ein normales Bike ist für rund 1500 Euro zu haben, eine Deluxe-Variante kostet den Fitnessfan sogar 2500 Euro. Dazu kommen dann auch noch 39 Euro im Monat, dadurch bekommen Nutzer personalisierte Trainings.Kurz gesagt: Peloton lässt sich seine Sportartikel - Heimräder und Laufbänder - und Dienste anständig bezahlen und das ging lange Zeit auch gut. Denn Peloton war Börsenliebling und ritt auf einer großen Erfolgswelle. Vor zwei Jahren endete diese abrupt, denn aufgrund Konstruktionsmängeln, die zu rund 70 Verletzten und sogar einem toten Kind geführt haben, musste das Unternehmen seine Laufbänder zurückrufen.Nun kommt es zu einem ähnlichen Fall bzw. Rückruf und dieser betrifft das Paradeprodukt des Unternehmens (via Washington Post ). Denn Peloton muss 2,2 Millionen seiner Bikes zurückrufen. US-Behörden haben die Betroffenen angewiesen, die Fahrräder "sofort außer Betrieb zu nehmen", bis sie repariert werden können. Konkret geht es um das Peloton-Modell PL01, das seit Anfang 2018 verkauft wird.Als Begründung schreiben die Behörden: "Peloton hat 35 Berichte erhalten, in denen die Sattelstütze während der Benutzung gebrochen ist und sich vom Fahrrad gelöst hat, darunter 13 Berichte über Verletzungen, darunter ein gebrochenes Handgelenk, Risswunden und Prellungen aufgrund eines Sturzes vom Fahrrad."Der Rückruf bedeutet aber nicht, dass die kompletten Bikes zurückgeschickt werden müssen: "Die Verbraucher sollten die zurückgerufenen Heimtrainer sofort nicht mehr benutzen und Peloton für eine kostenlose Reparatur kontaktieren. Peloton bietet Verbrauchern eine kostenlose Sattelstütze an, die selbst montiert werden kann." Dennoch hat die Aktie des Unternehmens alles andere als gut auf die Sache reagiert und stürzte nach Bekanntwerden des Rückrufs (noch weiter) ab.