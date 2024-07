Sony könnte Paramount kaufen - und damit auch ein Stück Microsoft

Es ist schon länger bekannt, dass Paramount Global zum Verkauf steht und damit u. a. auch das Filmstudio Paramount Pictures sowie der Streaming-Dienst Paramount+. Bisher hat aber noch keiner zugegriffen, doch nun wird Sony mit einer Übernahme in Verbindung gebracht.

Gemeinsames Angebot von Sony und Apollo Global

Halo und Sony

Sony ist natürlich schon jetzt auch eine Hollywood-Größe, denn man besitzt mit Sony Pictures Entertainment bereits eines der Major-Studios des Filmgeschäfts. Doch demnächst könnte Sony eine noch größere Rolle spielen, denn man zieht offenbar eine Übernahme von Paramount Global in Erwägung.Die New York Times und Bloomberg berichten, dass Sony ein Angebot abgeben könnte oder will. Allerdings will der japanische Elektronikriese das Geschäft nicht alleine stemmen, sondern gemeinsam mithilfe einer Investment-Firma namens Apollo Global Management.Ein konkretes Angebot wurde bisher nicht abgegeben, was vor auch daran liegt, dass sich Paramount derzeit in exklusiven Verhandlungen mit Skydance Media befindet, die beiden Entertainment-Unternehmen verhandeln über eine mögliche Fusion. Dabei ist aber nicht klar, ob diese ein Ende der Übernahmebestrebungen zur Folge hätte, da Skydance ein verhältnismäßig kleiner Fisch ist.Berichte über ein Interesse von Apollo Global Management sind nicht neu, das Unternehmen soll bereits zuvor 26 Milliarden Dollar für Paramount Global geboten haben - zu wenig, wie mittlerweile klar ist. Ein Partner wie Sony wäre vermutlich ein Game-Changer, denn dem japanischen Konzern werden von Bloomberg "tiefe Taschen" attestiert.Sollte es tatsächlich zu einem Angebot von und Übernahme durch Sony und Apollo kommen, dann hätte das Ganze einen interessanten Nebenaspekt: Denn damit wäre Sony im Besitz an einem Teil der TV-Rechte an der Halo-Serie , das wiederum dürfte Microsoft nicht besonders gefallen.