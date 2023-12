Verhandlung: Apple TV+ und Paramount+ bald billiger im Bundle

Nach dem Aufstieg der Streaming-Dienste stehen Nutzer im Hinblick auf Anbieter mittlerweile vor der Qual der Wahl. Jetzt könnten zwei große Portale gemeinsame Sache machen. Apple und Paramount sollen darüber verhandeln, Apple TV+ und Paramount+ zu kombinieren.

Apple TV+ und Paramount+: Streaming-Allianz?

Zusammenfassung Apple und Paramount verhandeln über Streaming-Bündelung

Streaming-Markt ist stark fragmentiert

Kombi-Paket soll günstiger als Einzelabos sein

Verhandlungen noch in einem frühen Stadium

Preisanhebungen bei Streaming-Diensten umstritten

Bündelung könnte Kündigungsrate senken

Der Markt für Streaming ist mittlerweile stark fragmentiert. In den letzten Jahren haben viele Unternehmen ihre Inhalte von anderen Plattformen abgezogen, um diese auf eigenen Kanälen exklusiv anbieten zu können. Kurz gesagt: So gut wie jeder Teilnehmer der Branche versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen. Apple und Paramount sind sich jetzt aber offenbar sicher, dass den Nutzern ein günstiger Doppelpack aus zwei Streaming-Anbietern gut schmecken würde.Laut Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, tauschen sich die Unternehmen seit kurzer Zeit darüber aus, wie eine Kombination aus Paramount+ und Apple TV+ aussehen könnte, so das Wall Street Journal ( Paywall ). Wichtiger Verhandlungspunkt: Zusammen soll das Kombi-Paket weniger kosten als ein separates Abonnement für beide Dienste. Da man mit der Verhandlung noch am Anfang steht, sind keine konkreten Details bekannt.Wie das Wall Street Journal analysiert, stehen alle großen Streaming-Anbieter zunehmend unter Druck. Die Preisanhebungen der letzten Monate sollen die Angebote rentabler machen, treiben aber auch mehr Kunden dazu, ihre Abonnements zu kündigen.Apple und Paramount hoffen offenbar auf einen Effekt, den auch Marktbeobachter beschreiben. Wie Antenna, einem Unternehmen für Abonnentenmessungen, aus seinen Daten schließt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Abonnements in einem bestimmten Monat gekündigt werden, wenn mehrere Dienste in einem Paket gebündelt sind.