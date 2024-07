Neue Mega-Sparte: Google fusioniert Android, Chrome und Hardware

Android , Chrome und Hardware werden bei Google immer wichtiger, bisher handelte es sich aber um separate Sparten. Nicht länger: Denn der kalifornische Konzern hat bekannt gegeben, dass diese Bereiche ab sofort in "Platforms and Devices" zusammengefasst werden.

Neue Google-Sparte "Plattformen und Geräte"

Google setzt auf die KI-Karte

Mit dieser neuen Alles-in-einem-Sparte wird Google die Gelegenheit und "unglaubliche Chance" ergreifen, die Computerplattformen für das nächste Jahrzehnt neu zu gestalten, wie man in einem Blogbeitrag bekannt gab. "Ein einheitliches Team für Plattformen und Geräte wird uns dabei helfen, unseren Nutzern und Partnern hochwertigere Produkte und Erfahrungen zu bieten", heißt in dem von Alphabet-CEO Sundar Pichai verfassten Text."Es wird uns helfen, die Android- und Chrome-Ökosysteme zu beschleunigen und die besten Innovationen schneller zu unseren Partnern zu bringen - so wie wir es bei Circle to Search mit Samsung getan haben. Und auch intern wird es die Entscheidungsfindung beschleunigen", so der Google-Chef weiter.Angeführt wird die neue Sparte vom bisherigen Senior Vice President für Google-Hardware Rick Osterloh, nach Nachsehen bei diesem Zusammenschluss der Abteilungen hat Software-Chef Hiroshi Lockheimer. Dieser soll sich "neuen Projekten" bei Google widmen, heißt es.Begründet wird diese Restrukturierung mit dem heutzutage gängigen KI-Fokus, entsprechend ist Pichais Blogbeitrag auch "Aufbau unserer AI-Zukunft" betitelt. In die neue Abteilung wird deshalb auch Teil von Google Research integriert, dessen Mitarbeiter sollen "Platforms and Devices" mit künstlichen Intelligenzen bzw. den entsprechenden Features noch interessanter machen.Laut Konzernchef Pichai soll das Team "an der Schnittstelle von Hardware, Software und KI" leben. Dieser Fokus auf KI ist nicht überraschend, denn wie Microsoft setzt auch Google dieser Tage alles auf diese Karte und versucht, KI-Funktionen überall einzubauen, wo das auch nur ansatzweise einen Sinn ergibt.