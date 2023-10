Die zu Lenovo gehörende Firma Motorola zählt zu den Herstellern, die am lau­tes­ten auf die Foldable-Trommel schlagen und entsprechende Produkte auf den Markt werfen. Motorola hat aber auch eigene bzw. eigenwillige Ideen, was man aus solchen Displays machen könnte.

Faltbare OLED-Panels sind schon lange bekannt bzw. als Prototypen verfügbar und mittlerweile gibt es auch zahlreiche Smartphones, die mit solchen flexiblen Displays arbeiten. So richtig bzw. vollständig klar ist den Herstellern aber bis heute nicht, was man alles mit dieser Technologie anstellen kann. Also gibt es immer wieder Konzepte und Ideen, die man als kurios, unsinnig, aber dennoch interessant umschreiben kann.Dazu zählt auch das biegbare Smartphone, das auf der Lenovo Tech World 2023 vorgestellt worden ist. Allerdings kann man hier dennoch nicht von einer echten Neuerung sprechen, denn eigentlich wurde das Gerät bzw. diese Idee schon auf der Tech World 2016 gezeigt. Freilich ist die aktuelle Inkarnation des Geräts wesentlich fortgeschrittener als noch vor acht Jahren. Die Idee ist aber dieselbe, nämlich ein Smartphone, dessen Display nicht nur an einem Scharnier, sondern am gesamten Gehäuse gebogen wird.Lexi Valasek vom Motorola Innovation Research-Team zeigte die 2023er-Version des Geräts und dieses beherrscht gleich mehrere "Tricks": So kann es zu einem "Buckel" und anderen Formen gebogen werden, damit es von alleine stehen kann. Mit dem passenden (wohl magnetischen) Armband kann das Gerät aber auch am Handgelenk bzw. Unterarm getragen werden.Der Applaus war bei Valaseks kurzer Präsentation verhalten, man kann förmlich die Gedanken der Anwesenden hören, die sich fragen, was und vor allem wozu das eigentlich gut sein soll. Man kann sicherlich ausschließen, dass das Gerät in dieser Form jemals verkauft wird. Aber darum geht es bei solchen Konzeptarbeiten auch gar nicht, man will "herumspinnen" dürfen, um Ideen auszuprobieren, die dann vielleicht in abgespeckter und abgewandelter Form serienreif werden.