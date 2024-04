Keine Keynote mehr? Apple verzichtet wohl auf Frühlingsevent 2024

Normalerweise gibt es neben der Worldwide Developers Conference noch zwei weitere Events von Apple pro Jahr, die der Konzern zur Vorstellung neuer Produkte nutzt. Das Unternehmen scheint nun aber davon abgekommen zu sein.

Über einen langen Zeitraum hat es sich etabliert: Zwei Mal im Jahr lädt Apple zu seinen Events ein. Veranstaltungen, auf denen der Konzern neue Produkte der Öffentlichkeit vorstellt und die Daten zu deren Marktstart verkündet.Besonders berühmt wurden derartige Präsentationen auch durch den verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs , der am Ende vieler Keynotes mit dem Ausspruch "One more thing" bahnbrechende Produkte wie zum Beispiel das erste iPhone vorstellte.Während der Pandemie hatte Apple bereits Online-Events abgehalten. Doch auch nach dem Ende der Einschränkungen scheint das Unternehmen nicht zu seiner alten Art, neue Produkte vorzustellen, zurückzukehren. Denn zuletzt hatte der Konzern seine beiden neuen MacBook Air-Modelle mit 13-Zoll- und 15-Zoll-Bildschirmen sowie verbauten M3 Chip nicht groß präsentiert, sondern untypischer Weise recht heimlich und ohne Vorankündigung auf seiner Webseite vorgestellt.Schon zu diesem Zeitpunkt gab es Vermutungen, dass es diesen Frühling kein Event des Herstellers geben würde. In der Vergangenheit fand das meist in der zehnten Kalenderwoche statt. Anfang März blieb es dann aber still.Dabei stehen 2024 wohl einige Neuerungen an. Denn vergangenes Jahr hatte es keinerlei Upgrades für viele bestehende Produktlinien gegeben. Dass dieses Jahr auch ein neues iPad Pro und iPad Air erscheint, ist mittlerweile weitestgehend sicher.Journalist Mark Gurman berichtet nun in der neuesten Ausgabe seines Newsletters, dass ein Marktstart für den 6. Mai geplant sein könnte. Gurman lag in der Vergangenheit des Öfteren richtig, wenn es um derartige Termine ging. Allerdings könnte Apple auch bis zu seiner Worldwide Developers Conference (WWDC) warten, um die neuen Varianten vorzustellen. Die Konferenz wird diesen Sommer vom 10. bis 14. Juni stattfinden.Dass es noch ein extra Frühlings-Event geben wird, scheint mittlerweile jedoch sehr unwahrscheinlich. Ob Apple in der Zukunft wieder zu seinem gewohnten Format mit einem Frühlings- und einem Herbst-Event zurückkehrt, bleibt abzuwarten.