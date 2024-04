Apple TV+ verlängert Monarch-Serie, plant weitere Godzilla-Spinoffs

Fans der klassischen Godzilla-Filme und alle, denen Logik wichtig ist, verziehen beim "Monsterverse" zwar das Gesicht, alle anderen holen sich Popcorn, geben das Hirn am Kinoeingang ab und haben ihren Spaß. Und sie bekommen noch mehr Godzilla, King Kong und Co.

Monarch: Legacy of Monsters hat im vergangenen Jahr auf Apple TV+ sein Debüt gegeben, es war die erste Realserie aus dem sogenannten Monsterverse. Das ist jenes Franchise, das mittlerweile fünf Kinofilme und zwei Serien (eine davon als Anime) umfasst, aktuell tun sich die zwei Monster-Aushängeschilder der Reihe - Godzilla und Kong - zusammen, um in der Hohlerde eine neue Bedrohung zu bekämpfen. Klingt schwachsinnig und ist es wohl auch, kümmert Fans aber nicht im Geringsten.Und sie können sich darauf freuen, dass das Monsterverse blüht und gedeiht. Apple hat nun bekannt gegeben, dass man das erste Real-Serien-Spinoff, das sich der geheimen Regierungsorganisation Monarch widmet, in eine zweite Staffel schicken wird. Hauptverantwortlich dafür sind und bleiben die Showrunner Chris Black und Matt Fraction, worum es in der zweiten Staffel gehen wird, ist bisher nicht bekannt. Wer die erste Season gesehen hat, wird sich aber vorstellen können, dass es wieder diverse Auftritte bekannter und auch neuer Titanen (also Monster) geben wird.Apple hat auch noch Lust auf mehr: Denn gleichzeitig hat der Streaming-Dienst des Unternehmens aus dem kalifornischen Cupertino bekannt gegeben, dass man weitere Serien aus dem Monsterverse umsetzen wird (via Variety ). Ein entsprechender Deal mit der Produktionsfirma Legendary wurde bereits unterzeichnet."Monarch: Legacy of Monsters hat einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen, Köpfen und der Vorstellungskraft von Zuschauern auf der ganzen Welt hinterlassen, angeführt von der Brillanz von Chris, Matt, Kurt, Wyatt und dem unglaublich talentierten Cast und Kreativteam", sagte Morgan Wandell, Head of International Development bei Apple TV+. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer in der zweiten Staffel nicht nur noch mehr Nervenkitzel erleben, sondern sich auch auf epische, neue Reisen begeben können, während wir das Monsterverse von Legendary erweitern."