Gerücht: Apple Watch 10 bekommt stromsparendes LTPO-OLED-Display

Apple soll die nächste Apple Watch-Generation mit einem besonders stromsparenden Display ausstatten. Die Rede ist vom Einsatz eines LTPO-OLED-Displays in der Series 10, wie aus einem Medienbericht hervorgeht.

Neues Display für die Apple Watch Series 10

Zusammenfassung Apple Watch Series 10 erwartet mit LTPO-OLED-Display

Neue Displaytechnik für geringeren Stromverbrauch

LTPO steht für Niedertemperatur-Polykristalloxid

LG Display soll Produktion der LTPO-Displays übernehmen

Samsung könnte in LTPO-OLED-Lieferkette einsteigen

iPhone 15 nutzt LTPS, Pro-Modelle bereits LTPO

LTPO-Panels könnten in künftigen iPhone Pro-Modellen bleiben

Dünnschichttransistor-Technologie (TFT) aus Niedertemperatur-Polykristalloxid (LTPO) soll die neue Technologie sein, auf die Apple in der für September erwarteten Apple Watch Series 10 umsteigen will. Das meldet das Online-Magazin The Elec Dem Bericht zufolge könnte Apple von der aktuell genutzten OLED-Technologie, den polykristallinen Niedertemperatursiliziums (LTPS)-Displays, auf die stromsparenden Displays umsteigen. Bei der LTPO-Technologie bewirkt der erhöhte Einsatz von Oxid einen im Vergleich zur LTPS-Technologie verringerten Strombedarf und kann gleichzeitig für eine gleichmäßigere Leistung bei einer niedrigen Bildwiederholfrequenz sorgen, was ebenfalls zu einem niedrigeren Stromverbrauch beiträgt.Es wird laut The Elec erwartet, dass Apple diese LTPO OLED-Technologie mit der Apple Watch Series 10 einführt. Die Quelle des Online-Magazins gab zudem zum Besten, dass LG Display nun von dem japanischen Unternehmen JDI den Staffelstab für die Herstellung der neuen LTPO OLED-Display-Technologie übernehmen werde. Samsung , der andere Display-Lieferant von Apple, ist angeblich ebenfalls an einem Entwicklungsprojekt beteiligt und könnte mit in die Lieferkette für LTPO einsteigen. In dem Bericht wird erwähnt, dass Apple die Verwendung von LTPO auf das iPhone ausweiten könnte. Die aktuelle iPhone-Generation, d. h. das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, verwendet LTPS-Panels, wobei die Pro-Modelle LTPO-Panels verwenden, die variable Bildwiederholraten unterstützen.Es ist daher denkbar, dass Apple die LTPS-Panels im kommenden iPhone 16 und iPhone 16 Plus beibehalten wird und die LTPO-Panels in den Pro-Modellen verwendet, um die Geräte zu differenzieren.