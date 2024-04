App Store: Apple erlaubt ab sofort Spiele-Emulatoren

Neue Anpassungen in den Richtlinien des App Stores erlauben jetzt offiziell die Veröffentlichung von Spiele-Emulatoren. Retro-Fans können künftig also auch auf Apple-Geräten ganz legal bestimmte Titel genießen.

Erst vor Kurzen gab es einigen Wirbel um Spiele-Emulatoren. Wie auch wir berichteten, ging Nintendo vor einigen Wochen hart gegen Yuzu vor , ein Programm, das es erlaubte, Switch-Titel auf dem PC zu spielen. Letztlich ohne große Gegenwehr zogen Tropic Haze, der Betreiber von Yuzu, den Stecker und beerdigten ihr Projekt. Sie einigten sich außergerichtlich mit Nintendo und stimmten einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar zu.Grundsätzlich sind Emulatoren aber nicht illegal, da nicht die Software selbst einen Urheberrechtsverstoß darstellt, sondern erst die Verwendung des Programms zum Spielen von geschützten Inhalten. Emuliert man also nur Spiele, die sich zum Beispiel in der Public Domain befinden oder als Freeware veröffentlicht sind, ist die Benutzung völlig legal.Apple hat nun die Richtlinien seines App Stores angepasst, sodass dort ab sofort die Veröffentlichung von Emulatoren offiziell erlaubt ist. Das Unternehmen teilt dazu Folgendes mit:"Apps können bestimmte Software anbieten, die nicht in die Binärdatei eingebettet ist, insbesondere HTML5-Mini-Apps und Mini-Spiele, Streaming-Spiele, Chatbots und Plug-ins. Außerdem können Emulator-Apps für Retro-Spielkonsolen das Herunterladen von Spielen anbieten. Sie sind für all diese in Ihrer App angebotene Software verantwortlich und müssen sicherstellen, dass diese Software mit diesen Richtlinien und allen geltenden Gesetzen übereinstimmt."Die Verantwortung für die konkrete Nutzung eines Emulators liegt, wie Apple an dieser Stelle noch einmal betont, natürlich beim Anwender. Bisher hatte der Konzern entsprechende Programme in seinem App Store dennoch verboten.Trotzdem gelang es einigen Spiele-Emulatoren im Laufe der Jahre immer wieder, sich unter anderem durch versteckte Funktionen in den App Store zu schleichen. Die Regeländerung, die die Emulatoren jetzt offiziell zulässt, gilt ab sofort und weltweit.