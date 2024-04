Weltneuheit: SanDisk bringt allererste SD-Karte mit 4 TB Speicher

SanDisk stellt dieses Wochenende die weltweit erste SD-Karte mit vier Terabyte Speicherplatz vor. Auch eine Reihe weiterer neuer Produkte von Mutterkonzern Western Digital soll auf der diesjährigen NAB Show den Verbrauchern vorgeführt werden.

In einer Pressemitteilung hat Speichermedienhersteller Western Digital neue Produkte für dieses Jahr angekündigt. Mit dabei ist auch eine Weltneuheit: die erste SD-Karte mit 4 Terabyte Speicherplatz. Sie wird unter der SanDisk-Marke veröffentlicht und soll im Rahmen der diesjährigen NAB Show, der weltweit größten Veranstaltung zu elektronischen Medien, erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Der Hersteller reagiert damit eigenen Angaben zufolge auf die Bedürfnisse der Verbraucher. Denn die steigende Nachfrage nach reichhaltigen und ansprechenden Inhalten mit höheren Auflösungen und mehr Bildern pro Sekunde führe zu einem Bedarf an schnelleren und flexibleren Speicherlösungen mit hoher Kapazität. Diese seien notwendig um die Arbeitsabläufe zu optimieren und mit den hohen Projektanforderungen Schritt zu halten, so das Unternehmen.Die neue 4 Terabyte SanDisk Extreme PRO SDUC™ UHS-I, die den SDUC-Standard (Secure Digital Ultra Capacity) nutzt, der eine Kapazität von bis zu 128 TB ermöglicht, wird voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen. Auf der NAB 2024, die vom 13. bis 17. April in Las Vegas stattfindet, werden Besucher eine Vorschau auf die volle Leistungsfähigkeit des Speichermediums erhalten.Pressefotos der neuen SanDisk Extreme Pro SD-Karte zufolge ist sie als Klasse-10-Karte eingestuft, was bedeutet, dass sie eine Datenübertragungsrate von bis zu 104 Megabyte pro Sekunde haben sollte. Die Karte besitzt außerdem die Video-Speed-Class-Einstufung V30. Sie müsste also mindestens eine Schreibgeschwindigkeit von 30 Megabyte pro Sekunde bieten.Zusätzlich zu der SD-Karte wird Western Digital noch andere Produkte vorstellen. Neben weiteren Speicherkarten zeigt das Unternehmen auch seine neuen Festplatten. Darunter sind neue G-Drive-Modelle mit 24 Terabyte Speicherplatz und G-Raid-Systeme mit bis zu 192 Terabyte Kapazität.