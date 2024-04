Twitter/X: Nutzer-Tweets werden ohne Ankündigung einfach verändert

X verändert Posts seiner Nutzer, ohne diese darüber zu informieren. Das Ziel ist es wohl, den alten Namen der Social-Media-Plattform endgültig zu beseitigen. Wieder einmal ist das Vorgehen aber überhastet und sorgt sogar für gefährliche Sicherheitslücken.

Ende Oktober 2022 übernahm Elon Musk die Social-Media-Plattform, die damals als Twitter bekannt war. Seitdem gab es eine Menge Veränderungen. Die Anpassung, die bis heute wohl die meiste Aufmerksamkeit erregte, war die Umwandlung des Namens des Kurznachrichtendienstes von Twitter zu X und die entsprechende Änderung des Logos. Das X findet sich in mehreren Firmen von Musk, wie zum Beispiel bei SpaceX oder xAI. Die Umbenennung kam also nicht völlig überraschend.Doch auch wenn schon nach einigen Tagen der bekannte blaue Vogel auf dem Firmengebäude abmontiert und durch ein großes X ersetzt wurde, ist der Begriff Twitter bis jetzt nicht wirklich verschwunden. Wohl ganz zum Unmut von Musk. Denn jetzt ändert X sogar Posts seiner Nutzer, wenn diese den ungeliebten alten Namen der Plattform enthalten.So berichtet Mashable , dass die X-App für iOS bestimmte URLs automatisch anpasst und "Twitter" durch "X" ersetzt. So wird in Posts aus "Twitter.com" jetzt "X.com". Die Plattform tut dies jedoch, ohne ihre Nutzer darüber zu informieren. Vor allem aber wohl auch, ohne vorher einige der Konsequenzen bedacht zu haben.Einfallsreiche Nutzer haben sofort unterschiedliche Varianten getestet, um zu überprüfen, wie weit diese automatische Anpassung reicht. Und tatsächlich scheint es so zu sein, als ob die Buchstabenfolge t-w-i-t-t-e-r in beinahe jeder Situation schlicht durch ein x ersetzt wird.So macht die Plattform nun zum Beispiel aus "space-twitter.com" die URL "space-x.com". Auch wird "Netflitwitter.com" zu "Netflix.com" umgewandelt. Ein Umstand, den Betrüger leicht ausnutzen könnten. Denn während X den vom Benutzer geschriebenen Text ändert, bleibt die URL, auf die er verlinkt, dieselbe, die der Benutzer ursprünglich eingegeben hat.Nachdem X darauf aufmerksam gemacht wurden, ist mittlerweile ein Update für die iOS-App erschienen, der die Umwandlung zumindest für einige URLs von "Twitter" in "X" verhindert. Dennoch reiht sich dieser Vorfall in eine lange Liste von fehlgeleiteten und überhasteten Anpassungen an der Plattform ein. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern.