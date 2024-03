Der massive Niedergang der Social-Media-Plattform Twitter/X zeigt sich auch in aktuellen Daten über die Nutzerentwicklung. Das Unternehmen selbst gibt dazu keine offiziellen Zahlen mehr bekannt - wohl aus ziemlich ersichtlichen Gründen.

Nicht nur Finanzwerte

Auch anderswo

Zusammenfassung Twitter/X verliert Nutzer, offizielle Zahlen fehlen

Wert bei Übernahme durch Musk: 44 Mrd. Dollar

Nutzeranteil in USA fiel auf 19 Prozent im Jahr 2024

Plattform verlor 30 Prozent User in einem Jahr

Infinite Dial-Umfrage zeigt Nutzungsrückgang

Häufigkeit der Nutzung soll ebenfalls sinken

Reichweitenstarke Accounts in Deutschland weg

Twitter war insbesondere in seinem Heimatmarkt USA eine durchaus mächtige Plattform. Das spiegelt sich auch darin wider, dass das Unternehmen bei der Übernahme durch den Unternehmer Elon Musk auf immerhin 44 Milliarden Dollar taxiert wurde. Schon die finanziellen Bewertungen zeigten allerdings, dass es seitdem immer weiter bergab ging.Der Wertverfall kann allerdings verschiedene Ursachen haben und sagt nicht unbedingt etwas über die realen Nutzerzahlen aus. Doch auch diese folgen dem allgemeinen Trend. Laut Daten der regelmäßig durchgeführten Infinite Dial-Umfrage , die die Mediennutzung von US-Verbrauchern untersucht, gaben sowohl 2022 als auch 2023 rund 27 Prozent der Gesamtbevölkerung an, Twitter zu nutzen.In der jüngsten Erhebung für dieses Jahr ist der Anteil nun allerdings auf 19 Prozent eingebrochen. Das heißt, dass die Plattform, die inzwischen (teilweise) X heißt, binnen nur eines Jahres 30 Prozent seiner Nutzer verloren hat. Eine solch heftige Entwicklung ist in der Geschichte der Erhebung unglaublich selten.Der Wert gibt allerdings erst einmal nur die Menge der User an, die die Plattform überhaupt nutzen. Inwiefern sich die Häufigkeit der Verwendung verändert hat, soll in der noch kommenden Gesamtschau detaillierter ablesbar sein. Aber auch hier soll der Trend nach unten gehen.Ähnlich dürfte es durchaus auch in anderen Ländern aussehen. Deutschland dürfte da kaum eine Ausnahme machen - immerhin sind hier auch schon viele reichweitenstarke Accounts abgewandert, nachdem Musk nicht nur problematischen Nutzern freien Lauf gelassen hatte, sondern auch selbst mit antisemitischen und rechtsextremistischen Inhalten auf sich aufmerksam machte.