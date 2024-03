Musk im Wohnzimmer: Twitter/X will mit Videos Smart-TVs erobern

Elon Musk hat 2022 den als Twitter bekannten Social-Media-Dienst übernommen und schon recht früh stand fest, dass der Tesla-Chef die nun X genannte Plattform zu einem "Alles-Dienst" umbauen will. Videos sollen ein Standbein sein, und zwar nicht nur auf Handy und PC.

Twitter ist einst als Microblogging-Plattform gestartet und konnte damit auch eine treue Anhängerschaft anziehen. Zwar kamen im Verlauf der Zeit diverse Funktionen dazu, so richtig Geld konnte das Unternehmen aber nie verdienen. Elon Musk versucht das zu ändern und scheut vor keiner Idee zurück.Eine davon ist es, X zu einem Konkurrenten für YouTube zu machen, so jedenfalls Fortune . Das Wirtschaftsmagazin schreibt aktuell, dass X hierfür eine App für Smart-TVs vorbereitet, als Hersteller werden Amazon und Samsung genannt. Man kann allerdings wohl davon ausgehen, dass X eine möglichst breite Nutzerbasis anstrebt und die Anwendung über kurz oder lang für alle relevanten Fernseher verfügbar sein wird.Und es soll auch schon bald so weit sein: Elon Musks Unternehmen plant laut Fortune, die App schon nächste Woche auf den Markt zu bringen. Laut einer Quelle soll sie "identisch" zur App von YouTube sein. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist es, dass Musk das Ziel verfolgt, dass Nutzer verstärkt "lange Videos auf einem größeren Bildschirm" ansehen. Damit beabsichtigt X vor allem Influencer anzulocken."(Elon Musk) will unbedingt mit YouTube konkurrieren", meinte die Quelle gegenüber Fortune. Und das ist nicht alles, denn als Konkurrenten bzw. Inspirationsquellen werden praktisch alle erfolgreichen Plattformen genannt: die Streaming-Plattform Twitch, der Messenger Signal und die Community Reddit. All diese Elemente sollen irgendwann in X integriert werden.Neu ist die Idee, den Smart-TV zu erobern, freilich nicht, Garantien gibt es hier aber auch keine, dass das funktioniert. Musk hat sich zuletzt aber verstärkt um Influencer bemüht, allen voran Mr. Beast, bislang konnte man aber allenfalls Rechtsausleger wie Tucker Carlson anziehen.