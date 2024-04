Suicide Squad: Anbieter wird bei Crack von Zukunfts-Content nervös

Der Publisher WB Games versucht aktuell aufgeregt neue Cracks für den Shooter "Suicide Squad: Kill The Justice League" aus dem Netz zu bekommen. Denn diese ermöglichen die Nutzung, bisher unveröffentlichter Charaktere und Skins.

Deathstroke spielbar

Schnelle Reaktion

Zusammenfassung WB Games bekämpft Cracks für "Suicide Squad" Shooter

Neue Cracks schalten unveröffentlichte Charaktere frei

Bisherige Spielmanipulationen zielten auf Cheats ab

US-Magazin Kotaku berichtet über spielbaren Deathstroke

Unveröffentlichte Skins von Joker und King Shark geleakt

YouTuber TrixRidiculous erhielt DMCA-Mitteilung von WB

Kritik an halbherzigem Vorgehen gegen Cheater im Spiel

Bisher wurden Manipulationen an dem Spiel eher genutzt, um Cheats zu entwickeln, so dass die eigene Figur beispielsweise absurde Mengen an Schaden anrichtet. Wie diverse Berichte in den einschlägigen Foren zeigen, geht der Anbieter gegen solche Cracks nur recht halbherzig vor. Anders sieht es hingegen aus, wenn die eigenen Einnahmen direkt in Gefahr geraten.Wie das US-Magazin Kotaku berichtet, hat ein Cracker herausgefunden, wie man beispielsweise als Deathstroke spielen kann. Dies ist einer der vier Charaktere, die der Entwickler Rocksteady Studios für eine kommende Suicide Squad-Staffel angekündigt hat. Es kursierten Bilder davon, allerdings war kein Charaktermodell zu sehen, sondern nur der Name und das Logo von Deathstroke.Es gab dem Vernehmen nach auch unveröffentlichte Skins für den Joker und King Shark, auf die die Leute irgendwie Zugriff hatten und die in den letzten Tagen auf verschiedenen Social Media-Plattformen auftauchten. Kurze Zeit später wurden die Inhalte entfernt.Der YouTuber TrixRidiculous, der sich hauptsächlich mit DC- und Marvel-Rollenspielen beschäftigt, musste seine Beiträge auf X/Twitter schnell löschen, da er eine DMCA-Mitteilung des Publishers erhielt. "Ich habe drei Bilder auf Twitter gepostet", so TrixRidiculous gegenüber Kotaku. "Innerhalb von 30 Minuten habe ich eine DMCA-Aktion von WB Games erhalten."TrixRidiculous kritisierte dabei insbesondere, dass der Publisher direkt Druck auf ihn - und wohl auch auf andere - aufbaute, während die Rangliste des Spiels voller Cheater sei. Gegen diese würde nur halbherzig vorgegangen. Diesem Eindruck entsprechen auch Beiträge im Netz, in denen Gamer berichten, dass sie das Interesse an Suicide Squad verloren haben, weil Hacker die Ranglisten überschwemmen.