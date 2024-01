Suicide Squad: Kill the Justice League - Gameplay-Trailer zum Launch

Helden werden zu Schurken - und umgekehrt

Auch nach der Batman: Arkham-Reihe bleibt das Studio Rocksteady im DC-Universum aktiv, in Suicide Squad: Kill the Justice League stehen nun aber die Schurken oder zumindest Antihelden der sogenannten Task Force X im Mittelpunkt. Welche scheinbar unlösbare Aufgabe es für diese zu bewältigen gilt, zeigt nun der offizielle Gameplay-Launch-Trailer.In dem Spiel muss nämlich die wohl besser als Suicide Squad bekannte Schurkentruppe die Justice League bekämpfen - und damit etwas Gutes tun, denn: Die eigentlichen Superhelden, namentlich Superman, Batman, Green Lantern und Flash, werden von einer geheimnisvollen Macht kontrolliert und sind so zur größten Bedrohung für unseren Planeten geworden. So viel sei verraten: Der Schurke Brainiac hat hier seine Finger im Spiel.Spieler übernehmen also die Rollen von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang sowie King Shark und müssen einen Weg finden, die einstigen Beschützer zu stoppen oder gar zu töten, wie es der Titel nahelegt. Gespielt wird dabei in der Third-Person-Perspektive, wahlweise solo oder im Koop mit bis zu drei Freunden. Jeder Charakter bringt seine eigenen Fähigkeiten und Spielmechaniken mit, die sich im Kampf gegen Braniacs Schergen und natürlich auch die Justice League ideal ergänzen.'Suicide Squad: Kill the Justice League' erscheint am 2. Februar 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Vorbesteller sichern sich bis zu diesem Datum ein zusätzliches Set mit klassischen Outfits für die vier spielbaren Antihelden sowie 72 Stunden früheren Zugriff auf das Spiel.