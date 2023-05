Switch: Nintendo mit DMCA-Takedown gegen Emulatoren & Homebrew

Nintendo hat sein nächstes Opfer gefunden. Der japanische Spielekonzern macht einer ganzen Reihe von Switch-Emulatoren wie Skyline den Garaus, indem man gegen das Projekt Lockpick RCM vorgeht. Dessen Entwicklern wurde jetzt ein sogenannter DMCA-Takedown zugestellt.

DRM-Key-Dumping soll gegen Urheberrecht verstoßen

Zusammenfassung Nintendo geht gegen Switch-Emulatoren wie Skyline vor.

Lockpick RCM ermöglicht es, DRM-Schlüssel auf eigenen Geräten abzurufen.

Nintendo behauptet, dass diese Schlüsselumgehung dem DMCA widerspricht.

Skyline-Entwickler beenden Projekt, da rechtliche Unsicherheit besteht.

Lockpick dient nur für Experimente in kleinem Rahmen.

Nintendos Vorgehen ist kontrovers, da es private Entwickler trifft.

Kanonen auf Spatzen: Nintendo schlägt hart zu.

Lockpick RCM ist ein Tool, das bisher von den Besitzern einer Nintendo Switch verwendet werden konnte, um Kopierschutzschlüssel ihrer Spiele zu "dumpen", also in Dateien zu schreiben und somit extern verwendbar zu machen. Ob Nintendos Vorgehen unter Berufung auf den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) der USA gegen die Entwickler von Lockpick RCM tatsächlich rechtmäßig ist, ist unterdessen alles andere als sicher.So behauptet Nintendo gegenüber dem Lockpick-RCM-Team , dass das Key-Dumping die Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen in Form von TPM-Modulen ermöglicht und damit gegen den amerikanischen DMCA verstößt. Letztlich ergibt sich daraus das Problem, dass die Entwickler von Lockpick ihr Projekt jetzt auf Eis legen müssen. Für die Teams hinter Emulatoren wie Skyline bedeutet dies nichts Gutes.So haben die Entwickler des Switch-Emulators Skyline für Android bereits bekanntgegeben, dass sie ihr Projekt mit sofortiger Wirkung aufgeben. Die Entwicklung werde jetzt eingestellt, weil es aufgrund der rechtlichen Unsicherheit aktuell nicht mehr möglich ist, das Projekt fortzuführen. Bisher sei man überzeugt gewesen, dass man sich auf legalem Terrain bewege, weshalb das Github-Repo des Teams weiterhin verfügbar bleiben soll.An Nintendos Vorgehen ist wie immer einiges höchst fraglich. Lockpick RCM dient nur dazu, Besitzer einer Switch die DRM-Schlüssel auf ihren eigenen Geräten abrufen zu lassen. Im Grunde sind damit also nur Experimente in einem kleinen privaten Rahmen möglich, da jeder der einzigartigen Schlüssel nur von einem einzelnen Gerät verwendet werden kann, um damit dann eine Kopie eines Spiels in Emulatoren wie Skyline laufen zu lassen.Damit kann Nintendo eigentlich nicht behaupten, dass damit kommerzielle Piraterie ermöglicht wird und somit ein Verstoß gegen den DMCA erfolgt. Für die Homebrew- und Emulations-Szene rund um die Switch ist Nintendos jüngstes Vorgehen gegen die meist privaten und nicht gerade finanzstarken Entwickler sicher ein harter Schlag, da man hier mal wieder mit Kanonen auf Spatzen schießt.