Tastaturen: Magnetschalter sollen die nächsten Gamechanger werden

Flexible Druckpunkte

Bisher nur eine Nische

Magnetische Schalter könnten Trend setzen

Nutzer horten oft Lieblingsmodelle

Magnetische Tasten reagieren auf Feldänderung

Einstellbarer Druckpunkt für verschiedene Anwendungen

Mehrere Aktionen pro Taste konfigurierbar

"Magnetische Tastaturen bisher Nischenprodukt"

Wer wirklich intensiv an der Tastatur arbeitet, wird sich ohnehin einige Zeit nehmen, um das richtige Modell zu finden: Der Druckpunkt sollte richtig sein, ebenso der Weg zum Auslösen des Signals. Wer das richtige Modell gefunden hat, wird sich kaum noch trennen wollen - und tatsächlich haben einige Nutzer stets mehrere verpackte Modelle ihres Lieblings-Keyboards auf Lager, denn man weiß ja nie, wann sie aus dem Handel verschwinden.Die Alternative können hier allerdings letztlich magnetische Modelle sein. Diese funktionieren technisch ein wenig anders als die Standard-Tastatur. Immerhin wird hier durch den Tastendruck nicht irgendwann ein Punkt erreicht, an dem ein Kontakt eines Stromkreises geschlossen wird. Vielmehr registriert ein Sensor die Veränderung eines Magnetfeldes, wenn sich die Taste bewegt.Wie das Magazin TechCrunch berichtet, eröffnen sich dadurch umfangreiche Möglichkeiten, die man bei mechanischen Tastaturen so naturgemäß nicht finden kann: Es kann eingestellt werden, ab welchem Hub eine Taste als gedrückt gilt. Während man beim Schreiben von Code oder Texten beispielsweise gern mal 2 Millimeter angeben kann, um richtig in die Tasten hauen zu können, ließe sich die anschließende Gaming-Session auf 0,5 Millimetern oder noch weniger absolvieren, sodass die Tasten selbst bei einem Hauch von Berührung wesentlich schneller reagieren.Grundsätzlich ließe sich auch unabhängig davon einstellen, wann eine Taste wieder als losgelassen definiert ist - was beim Gaming durchaus auch Effekte bringen kann. Denkbar wäre es sogar - wenn denn die Konfigurations-Software es zulässt - mehrere Funktionen auf einer Taste unterzubringen. So könnte eine leichte Berührung einer Taste eine andere Aktion hervorrufen als ein energisches Durchdrücken.Die Technik dahinter ist durchaus bereits seit Jahrzehnten bekannt. Auf dem Markt spielen magnetische Tastaturen bisher aber nur eine Nischenrolle. Die Kollegen bei TechCrunch haben aktuell die " MOD007B PC Santorini " von Akko getestet und zeigten sich begeistert davon, wie vielfältig und genau sich die Tasten an den persönlichen Bedarf anpassen lassen. Sie sind entsprechend überzeugt, dass diese Keyboard-Klasse zukünftig sehr viel mehr Verbreitung finden wird.