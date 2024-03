Binance-Manager in Nigeria aus der Untersuchungshaft geflohen

Einer der beiden Manager der Kryptowährungsbörse Binance, die in Nigeria in Untersuchungshaft sitzen, ist geflohen. Die Behörden des Landes sind nun auf der Suche nach dem Mann, der das Afrika-Geschäft des Unternehmens leitet.

Zwei Manager der Plattform wurden kürzlich in Nigeria festgesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, dass das unter ihrer Verantwortung stehende Binance als Basis verschiedener krummer Geschäfte dient, die so weit ausuferten, dass sogar die staatliche Währung Nigerias destabilisiert wurde. Bis dahin sah alles nach einer normalen Ermittlung aus und sowohl Anwälte als auch Botschaftsvertreter hatten Kontakt zu den Beschuldigten.Wie die Nachrichtenagentur AP mitteilte, nahm die Sache nun aber eine unerwartete Wendung. Afrika-Manager Nadeem Anjarwalla sei mit einem geschmuggelten Pass entflohen. Aktuell ist unklar, ob er sich noch in Nigeria aufhält, oder schon ins Ausland absetzen konnte. Die Strafverfolgungsbehörden fahnden zumindest nach dem Mann.Anjarwalla, der die doppelte britische und kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, war zusammen mit einem anderen Binance-Manager seit dem 26. Februar in Nigeria inhaftiert, als sie nach einer Razzia gegen die Krypto-Plattform in das Land kamen. Tigran Gambaryan, der Kollege, der die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, befindet sich weiterhin in Gefangenschaft.Binance hat Anfang März den Handel mit der nigerianischen Währung auf seiner Plattform eingestellt, nachdem die Behörden sie beschuldigt hatten, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet zu werden - ohne öffentlich Beweise zu liefern. In der nächsten Woche sollten die beiden Männer vor Gericht erscheinen.Die Flucht war letztlich aber wohl auch nicht zu schwierig. Denn die beiden Manager wurden nicht in einem Gefängnis festgehalten, sondern standen in einem Gästehaus der Sicherheitsdienste des Landes unter Arrest. Anjarwalla soll sich abgesetzt haben, als ihn seine Wachen zum Gebet in eine nahe gelegene Moschee geführt hätten.