Apple Presto: Drahtlose Updates für iPhones noch in der Verpackung

In Zukunft sollen alle iPhones noch im originalverpackten Zustand ein erstes Update des Betriebssystems erhalten. Apple führt nun die entsprechende drahtlose Technologie Schritt für Schritt ein.

Schon im Oktober 2023 gab es Berichte darüber, dass Apple ein neues Update-System mit dem Namen Presto für seine iPhones entwickelt hat. Das Besondere daran ist, dass es erlaubt, das Betriebssystem von brandneuen Smartphones noch vor dem Auspacken aus ihrer eingeschweißten Box und der Abgabe an den Endkunden auf die neueste Version zu bringen.Damit will Apple ein Szenario wie das bei der Veröffentlichung des iPhone 15 vermeiden. Damals machte ein Bug im installierten iOS 17.0 Probleme, der die Datenübertragung vom alten Gerät des Käufers auf das neue verhinderte. Unter Umständen konnte das zu Bootloops führen. Zwar gab es zum Verkaufsstart schon einen Patch, aber der musste manuell von den Besitzern aufgespielt werden. Das funktionierte jedoch nicht in allen Fällen zuverlässig.Mit Presto sollen iPhones nun also noch vor dem Auspacken im Laden das aktuelle Betriebssystem erhalten. Wie die Technologie dabei genau funktioniert, ließ Apple noch nicht durchsickern. Es handelt sich laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman aber um eine Art Metallfach, in das das Telefon mitsamt der Verpackung hineingelegt wird. Presto kann das Gerät dann per Funk einschalten, ein entsprechendes Update installieren und wieder herunterfahren. Gleichzeitig soll das System das Telefon dabei auch mit Strom versorgen.Seit Dezember ist Presto in einigen ausgewählten US-Läden im Einsatz und soll ab April in allen Apple-Geschäften in Amerika verwendet werden. Dann können sich Käufer eines iPhones darauf verlassen, schon nach dem Auspacken des Telefons das aktuelle iOS auf ihrem Gerät vorzufinden. Zeitintensive Updates im Rahmen des initialen Setup-Prozesses direkt nach dem Kauf gehören dann der Vergangenheit an.Welche Vorsichtsmaßnahmen Apple getroffen hat, um einen Missbrauch der Technologie durch Dritte zu verhindern, ist bislang nicht bekannt. Ohne Schutzmaßnahmen wäre es schließlich möglich, die Geräte auf dem Weg von der Fabrik in den Handel zu manipulieren und ungewollte Software aufzuspielen.Auch wann das neue Update-System in Deutschland eingesetzt werden soll, steht bisher nicht fest. Hierzulande müssen sich Käufer eines iPhones also noch etwas länger auf eventuelle Updates direkt nach dem ersten Hochfahren ihres Geräts einstellen.