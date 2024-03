Apple: M-Chips haben eine nicht zu behebende Sicherheits-Lücke

In den Chips der M-Serie Apples ist eine neue Sicherheitslücke entdeckt worden, die in die Hardware gegossen wurde und somit nicht gepatcht werden kann. Die Schwachstelle ermöglicht es Angreifern, geheime Schlüssel und verschlüsselte Daten von Macs zu extrahieren.

Typischer Seitenkanal-Angriff

Vorkehrungen getroffen

Zusammenfassung Neue Sicherheitslücke in Apples M-Serie Chips entdeckt

Schwachstelle erlaubt Extraktion geheimer Schlüssel

Seitenkanal-Exploit von US-Forschern als "GoFetch" benannt

Angriff benötigt nur Standardbenutzerrechte für Ausführung

Exploit erfordert tiefes Verständnis der Chip-Architektur

Schutz durch Drittanbieter-Software beeinträchtigt Chip-Leistung

Apple integriert Schutzmechanismen in M3-Chip-Generation

In einem gestern von einer Gruppe von Forschern mehrerer US-amerikanischer Universitäten veröffentlichte Bericht wir ein Seitenkanal-Exploit gezeigt. Entsprechende Attacken rückten erstmals vor einigen Jahren über Sicherheitslücken in den Prozessoren Intels und anderer Hersteller in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, seitdem werden immer wieder solche Probleme gefunden.Im Falle Apples können über die Exploits, die sich auf die Schwachstelle stützen, End-to-End-Krypto-Keys ausgespäht werden, wenn die Apple-Chips häufig verwendete kryptografische Protokolle ausführen. Die Forscher bezeichneten diese Art von Hack als "GoFetch"-Exploit, berichtet Ars Technica . Der Hack fügt sich nahtlos in die Benutzerumgebung ein und erfordert nur Standardbenutzerrechte, ähnlich denen, die für normale Anwendungen benötigt werden.Völlig trivial ist der Angriff trotzdem nicht. Es wird aufseiten des Angreifers schon einiges an Wissen über die Funktionsweise der Chips und der Sicherheits-Architektur benötigt. Somit ist es unwahrscheinlich, dass der normale Wald-und-Wiesen-Kriminelle auf ein solches Angriffs-Szenario setzt, wenn allerdings lohnenswerte einzelne Ziele vorhanden sind, könnten beispielsweise Hacker mit staatlichem Hintergrund die benötigte Malware entwickeln.Um sich vor der Schwachstelle zu schützen, müsste kryptografische Software von Drittanbietern eingesetzt werden, was die Leistung der Apple-Chips der M-Serie, insbesondere der früheren Versionen wie der M1- und M2-Chips, erheblich beeinträchtigen könnte. Allerdings dürfte dies für den normalen Nutzer kaum zu Beeinträchtigungen führen.Hinweise auf die Schwachstelle gab es bereits vor einiger Zeit. Um Problemen vorzubeugen, soll Apple beispielsweise in der M3-Generation bereits zusätzliche Anweisungen in den Befehlssatz integriert haben, mit denen eine Absicherung erfolgen kann. Grundlegend muss es in den kommenden Chips aber eben Korrekturen im Schaltungs-Design geben.