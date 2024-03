iPhone 17: Apple arbeitet an stärkerer Beschichtung als Ceramic Shield

Apple hat bislang nicht einmal die iPhone 16-Familie vorgestellt, da tauchen schon die ersten heißen Gerüchte für das iPhone 17 auf. Das iPhone 17 wird zwar erst im Herbst 2025 erwartet, soll aber unter anderem bei der Haltbarkeit verbessert werden.

Das meldet das Online-Magazin MacRumors . Demnach erwartet man beim iPhone 17 eine neue, "super-harte Antireflexionsschicht" auf dem äußeren Glas. Diese neue Extra-Schutzschicht soll laut der Gerüchteküche eine noch bessere Kratzfestigkeit aufweisen als das derzeit verwendete Ceramic Shield Display-Deckglas.Die Behauptung stammt von dem bekannten Weibo-Leaker Instant Digital, der seine Informationen aus chinesischen Zulieferkreisen erhalten haben will.Instant Digital erwähnt dabei, dass seine Quelle bereits Zugang zu dem neuen Beschichtungsmaterial erhalten habe. Derzeit sei es aber unwahrscheinlich, dass die neue Beschichtung schon bei der diesjährigen iPhone-16-Serie zur Anwendung kommt.Apple hat das Ceramic Shield mit der Veröffentlichung des iPhone 12 im Jahr 2020 eingeführt. Es handelt sich um ein Keramik-verstärktes Glas, das in Zusammenarbeit mit Corning, dem Hersteller von Gorilla Glass, entwickelt wurde. Bei der Vorstellung des iPhones 12 sagte Apple damals, dass Ceramic Shield beim iPhone 12 einen bis zu viermal besseren Fallschutz bietet als die vorherige Generation der Glasbeschichtungen.Diese Verbesserung wurde durch "einen neuen Hochtemperatur-Kristallisationsschritt erreicht, bei dem Nano-Keramikkristalle innerhalb der Glasmatrix wachsen", hieß es damals von Apple. Seitdem hat die Ceramic Shield-Technologie ihren Weg in jedes iPhone-Modell gefunden.Corning hat nicht nur an Apples besserem Display-Schutz gearbeitet. Auch das Gorilla Glass Armor für das Samsung Galaxy S24 wurde von ihnen entwickelt. Dieser Schutz im Samsung S24 reflektiert laut dem Werbeversprechen je nach Lichtverhältnissen bis zu 75 Prozent weniger als herkömmliches Glas.