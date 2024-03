Neue Gerüchte: Apple wird den iOS 18 Home-Bildschirm aufmöbeln

Das erste Quartal 2024 ist schon nahezu gelaufen - und damit rückt nun der Termin für Apples Entwickler-Konferenz WWDC 2024 immer näher. Damit gibt es jetzt auch beinahe täglich neue Gerüchte zu Funktionen für iOS 18

Im Juni wird Apple-CEO Tim Cook zur WWDC 2024 einladen und dort einen ersten offiziellen Ausblick auf iOS 18 und den neuen Funktionen geben, die Apple im Herbst starten will. Bisher gibt es nur wenige gesicherte Informationen dazu, was kommen wird.Zu den zahlreichen neuen Funktionen, die Berichten zufolge in iOS 18 enthalten sein werden, gehört unter anderem ein individueller anpassbarer Home-Bildschirm für Nutzer. Damit hat sich jetzt Mark Gurman von Bloomberg beschäftigt. Bei X/ehemals Twitter hat Gurman eine kurze Liste an iOS 18-Vorhersagen gepostet, von denen einige schon länger diskutiert worden. Die Information über einen neuen iOS 18-Startbildschirm sind aber noch neu.Viel zu erfahren ist allerdings derzeit noch nicht. Apple soll die Anpassung des Home-Bildschirms in iOS 18 sowohl vereinfachen und erweitern. Bislang sind die Möglichkeit noch recht begrenzt, daher wäre die Überarbeitung sicherlich sinnvoll. Gurman geht allerdings nicht näher auf dieses Gerücht ein, beziehungsweise nennt keine Einzelheiten.Apple hatte bereits verlauten lassen, dass das Unternehmen glaubt, iOS 18 sei das größte Update für das iPhone aller Zeiten - dieser Spruch kommt allerdings eigentlich jedes Jahr in leicht abgeänderter Form, Updates werden regelmäßig so angekündigt. Bestätigte Informationen oder durchgesickerte Screenshots zu den Änderungen von iOS 18 gibt es allerdings bislang so gut wie keine.Es wird erwartet, dass die neue Version Apples Bemühungen um verbessertes maschinelles Lernen , neuronale Netzwerke und KI erstmals vollständig in das Betriebssystem integriert.