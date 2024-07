Das Rätselraten um die PlayStation 5 Pro geht in die nächste Runde. Skeptische Aussagen vertrauenswürdiger Insider lassen vermuten, dass die PS5 Pro wohl nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Sony fehlen schlicht die Spiele für das leistungsstarke Upgrade.

Das lange Warten auf die Konsolen-Upgrades

Keine PS5 Pro-Ankündigung im September?

Grand Theft Auto 6 - Rockstar Games stellt GTA 6 offiziell vor

PlayStation 5 Pro-Launch zusammen mit GTA 6?

Zusammenfassung PS5 Pro möglicherweise nicht mehr 2024

Insider skeptisch bezüglich schnellem Release

Sony fehlen überzeugende Spiele für Upgrade

PlayStation 5 Slim verkauft sich schlecht

Keine neuen Xbox-Ankündigungen für leistungsstarke Modelle

GTA 6 könnte 2025 leistungsstarke Konsolen erfordern

PS5 Pro könnte deutlich verbessertes Raytracing bieten

Seit Monaten überschlagen sich die Gerüchte und Expertenmeinungen rund um die PlayStation 5 Pro, während sich Sony weiterhin in Schweigen hüllt. Insider gehen davon aus, dass der Nachfolger der PS5 Slim bereits seit letztem Jahr in den Startlöchern steht, die Leistungssteigerung aber (noch) nicht benötigt wird.Denn offenbar können weder Sony selbst noch die Entwickler von PS5-Spielen derzeit mit echten Knallern aufwarten, die den Kauf einer neuen Konsole rechtfertigen würden. Das gilt nicht nur für neue Titel mit High-End-Grafik, auch die sogenannten "Systemseller" für die aktuelle Konsolengeneration bleiben aus. Entsprechend schlecht verkauft sich die PlayStation 5 Slim.Da die allgemeine Flaute bei PS5-exklusiven Spielen noch länger anhalten könnte, gehen Experten bereits davon aus, dass Konsolenfans noch länger als erwartet auf die PS5 Pro warten müssen. Andeutungen des oft gut informierten Tom Henderson lassen vermuten, dass der Launch der neuen Sony-Konsole im Jahr 2024 auf der Kippe stehen könnte.Bisher wurde erwartet, dass die Japaner ihr Mid-Gen-Upgrade auf einem PlayStation-Showcase anlässlich ihres Comebacks auf der Tokyo Game Show 2024 Ende September präsentieren. Ein Marktstart könnte dann pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen. Hendersons Skepsis lässt nun aber vermuten, dass sich Sony mit der PlayStation 5 Pro auf das Jahr 2025 konzentrieren könnte.Auch Microsoft hat bisher auf die Ankündigung einer leistungsstärkeren Xbox Series X verzichtet. Stattdessen werden die Redmonder in der Vorweihnachtszeit neue All-Digital- und Special-Editions der aktuellen Generation auf den Markt bringen, um den Spielern eine noch vielfältigere Auswahl hinsichtlich Farbe, Laufwerk und Speicherausstattung zu bieten.Bekanntlich steht im kommenden Jahr sowohl für die PS5 als auch für Microsofts Xbox Series X|S ein bedeutungsvoller Release an - Rockstars Grand Theft Auto VI (GTA 6). Für die Rückkehr nach Vice City könnten die Spieler durchaus leistungsstarke Hardware in Form einer neuen PlayStation oder Xbox benötigen.Immerhin geht man in der Gerüchteküche davon aus, dass die PS5 Pro ein deutlich verbessertes Raytracing , einen Power-Modus für den Prozessor (CPU) und eine um bis zu dreifach gesteigerte Grafikleistung mitbringen könnte. Aber natürlich sind solche Prognosen wie auch Insider-Leaks immer mit Skepsis zu betrachten.