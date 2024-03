Fritz!App Smart Home: AVM verteilt neues Update für Android-Nutzer

Der für seine FritzBox-Router bekannte Hersteller AVM stellt ein neues Update für die Fritz!App Smart Home bereit. Unter Google Android wer­den da­bei diverse Stabilitäts- sowie Detailanpassungen vorgenommen und die Anmeldung des Fritz!DECT 350 verbessert.

AVM

Feinschliff-Update fürs Smart Home

Geofencing seit Februar verfügbar

Mit dem Update der Fritz!App Smart Home auf Version 1.17.2 führt AVM aktuell eine Handvoll Verbesserungen durch. In den übersichtlichen Patch Notes ist zu lesen, dass das Berliner IT-Unternehmen Stabilitäts- und Detailanpassungen vor­nimmt, ohne aber dabei konkret zu werden. Außerdem werden die Ein­rich­tungs­hin­wei­se bei der Anmeldung des Fritz!DECT 350, dem im letzten Jahr vor­ge­stell­ten Tür-/Fensterkontakt, verbessert.Noch scheint die Aktualisierung nicht auf allen Android-Smartphones angekommen zu sein. Die Verteilung über den Google Play Store dürfte somit wie üblich in Wellen zu erfolgen, obwohl man erfahrungsgemäß davon ausgehen kann, dass der Rollout bis zum Wochenende abgeschlossen sein wird.Vor wenigen Wochen wurde die Fritz!App Smart Home mit einer neuen Geo­fen­cing-Funktion ausgestattet. Damit sind Nutzer in der Lage, au­to­ma­ti­sche Abläufe bzw. Szenarien anhand der Smart­phone-Position (z.B. via WLAN-, Mobilfunk-, GPS- oder RFID) und in festgelegten Zonen auszuführen. Über eine Karte werden Zonen in einem beliebigen Radius erstellt und mit Aktionen ver­knüpft, die wahlweise beim Betreten oder Verlassen des Bereichs ausgelöst werden.Allgemein dient die App in Verbindung mit einer AVM FritzBox (mind. FritzOS 7.10) als Fernbedienung für alle Fritz!DECT-Geräte, etwa Lampen, Steckdosen, Thermostate und diverse Sensoren. Nutzern sollen so die Einrichtung, der Betrieb und Änderungen im Smart-Home erleichtert werden.