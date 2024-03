AVM startet FritzOS 7.58-Update jetzt für erste FritzRepeater

Ende Januar hatte der Router-Spezialist AVM das FritzOS-Update 7.80 für die ersten Glasfaser-Fritzboxen als letztes großes Update ver­öf­fent­licht. Jetzt startet eine weitere größere Aktualisierungs-Runde für die Zusatzgeräte FritzRepeater 3000, 2400, 1200 und 600.

AVM

Neue Firmware gestartet

Onlinefunktion nutzen

Release Notes FritzRepeater 3000

An FritzBox-Produkten mit Wi-Fi 7 wurde die WLAN-Verbindung nur auf einem Band (2,4 oder 5 GHz) aufgebaut, wenn unterschiedliche Namen (SSIDs) für die beiden Bänder in der FritzBox vergeben wurden

Bei der Nutzung von Media-Receivern (z. B. Magenta-TV) am LAN-Port des Repeaters konnte es in bestimmten Fällen zu Störungen kommen

Es kam zu Paketverlusten, wenn die Verbindung eines WLAN-Bandes (2,4 oder 5 GHz) getrennt wurde

Netzwerkgeräte wurden u. U. fälschlich als zugehörig zu einem Repeater wurde u. U. kurzzeitig mit einer falschen IP-Adresse in der FritzBox angezeigt

Robustheit bei der Übertragung kleiner Netzwerkpakete (UDP) wurde erhöht

Zusammenfassung FritzRepeater 3000, 2400, 1200, 600 erhalten Firmware 7.58

Update verbessert Fehlerbehebung, Stabilität und Sicherheit

Probleme mit Wi-Fi 7, Media-Receivern und Netzwerkgeräten behoben

Aktualisierung via Nutzeroberfläche unter "fritz.box" durchführbar

WLAN-Verbindungsprobleme und Störungen bei Repeatern adressiert

Das hat AVM bei X/Twitter angekündigt. Die neue Firmware steht ab sofort für die FritzRepeater 3000, 2400, 1200 und 600 zum Download zur Verfügung. Die Aktualisierung bringt die Version 7.58, die als Wartungs-Update deklariert ist.AVM schreibt bisher zu dem Update nur, das Fehler behoben und Stabilität sowie Sicherheit erhöht wurden. Wir haben alle relevanten Details zu den neuen Aktualisierungen zusammengestellt und die Release-Notes am Beispiel des FritzRepeaters 3000 am Ende dieses Beitrags in Gänze veröffentlicht.AVM adressiert jetzt eine Reihe an Problemen, die in Verbindung mit FritzBox-Produkten und Wi-Fi 7, bei der Nutzung von Media-Receivern (z. B. Magenta-TV) am LAN-Port oder mit anderen Netzwerkgeräten auftraten.Wer ein Fritz-Netzwerk mit einem AVM-Repeater nutzt, sollte auf jeden Fall ein­mal schauen, ob ein Sicherheitsupdate ausstehend ist und sich gegebenenfalls auch auf der AVM-Webseite umsehen, ob sein Gerät ein Update erhält. Informa­tionen dazu gibt es auf der Download-Seite . Informationen zu den Updates sowie Tipps für die Aktualisierung findet man dort ebenso Über das Drop-down-Menü kann man sein Gerät auswählen und erhält alle wichtigen Informationen.Die einfachste Option für die Aktualisierung ist das Update über die Nutzeroberfläche zu starten. Dazu geht man auf die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" bzw. "fritz.powerline", "fritz.repeater" oder "fritz.smartgateway" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.