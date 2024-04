Hinweise auf neue FritzBox-Modelle aufgetaucht - das soll in Arbeit sein

AVM hat bisher noch keine Andeutungen dazu gemacht, doch es könnte sein, dass das Unternehmen schon in Kürze zwei neue FritzBox-Modelle vorstellen wird. Laut Gerüchteküche sind die FritzBox 4050 sowie die FritzBox 7690 auf dem Weg.

Das berichtet Caschy in seinem Weblog . Demnach könnte der Internet-Spezialist AVM an zwei neuen Router-Modellen arbeiten, wobei ein Modell WiFi 7 unterstützt, das andere aber nur den WiFi 6-Standard. Das sind aber bisher alles nur reine Spekulationen.Interessanter sind verschiedene Firmware-Updates, die bereits online entdeckt wurden. Dabei zeigte sich einmal eine Referenz auf das bislang nicht veröffentlichte und nicht angekündigte FritzBox-Modell 4050. Diese Bezeichnung wurde intern bei AVM in einem FritzOS-Update verwendet. Dasselbe gilt für die FritzBox 7690. Auch für dieses Modell gibt es bisher keine offizielle Ankündigung, dafür aber ein Update, das den Namen 7690 enthält.Die Einzelheiten dazu wurden unter anderem in einem Forum gepostet . Dort entbrannte auch gleich die Diskussion um mögliche neue Funktionen und um die Unterstützungen.Dass AVM in diesem Jahr neue FritzBoxen auf den Markt bringen wird, gilt dabei als gesichert - nur wann und welche Features sie enthalten, steht noch in den Sternen.Caschy hat zudem schon eine Idee, wann das Unternehmen denn etwas neues verraten könnte. "Schaut man sich die AVM-Termine so an, dann sieht man, dass am 14. Mai wieder die ANGA COM in Köln stattfindet. Hierbei handelt es sich um eine internationale Fachmesse rund um Breitbandverbindungen, Heimvernetzung und Multimedia. Schon in der Vergangenheit präsentierte AVM hier Neuheiten", schreibt Caschy.Eines dürfte aber klar sein: Auch wenn die Ankündigung vielleicht kurz bevorsteht, werden Käufer noch lange warten müssen. Bis zum eigentlichen Marktstart werden noch Monate vergehen, falls der überhaupt für dieses Jahr geplant ist - zumindest war das in der Vergangenheit bei AVM zumeist so.