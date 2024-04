FritzBox 6670 Cable: AVM startet WLAN-Verbesserungen per Update

Der Internet-Spezialist AVM hat das FritzOS 7.62-Update jetzt für das FritzBox-Kabelmodell 6670 gestartet. Die Firmware steht für Nutzer ab sofort zur Verfügung. Es gibt dabei nun wie schon beim letzten großen Update für dieses Gerät neue Funktionen.

Anzeige der Eigenschaft Multi Link Operation (MLO) in der Mesh-Übersicht bei Verbindungen von WLAN-Geräten mit Wi-Fi 7

Neue Option für die vereinfachte Aktivierung von Einstellungen auf der Seite WLAN > Sicherheit für eine verbesserte Interoperabilität zu älteren WLAN-Geräten integriert

Wir haben uns die Neuerungen einmal genauer angesehen. AVM bringt jetzt zwei Ergänzungen für den WLAN-Betrieb.Zum einem wurde die Anzeige der Multi Link Operation (MLO) in der Mesh-Übersicht bei Verbindungen von WLAN-Geräten mit Wi-Fi 7 hinzugefügt. Zum anderen startet mit FritzOS 7.62 eine vereinfachte Aktivierung von Einstellungen, die im Zusammenhang mit der Interoperabilität zu älteren WLAN-Geräten angeboten werden. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags.Die Firmware steht für Nutzer ab sofort über die Nutzeroberfläche (fritz.box) und auf der Webseite des Herstellers bereit. Tipps für das Update und Hinweise zu der neuen Version gibt es direkt bei AVM und in den Update-Benachrichtigungen . Das Update wird allen Nutzern empfohlen.Das Update wird automatisch nach und nach angeboten, kann aber auch manuell angestoßen werden. Updates können einfach über die Online-Nutzeroberfläche durchgeführt werden. Dazu ruft man im Webbrowser "fritz.box" auf. Dort befindet sich der Menüpunkt Assistenten/ "Update" oder "Firmware aktualisieren" und man folgt den Anweisungen.Wichtig für diese FritzBox: Wer das Gerät von seinem Kabelanbieter erhalten hat, bekommt auch direkt über den Anbieter das Update und nicht über AVM. AVM schreibt, dass grundsätzlich mit jedem neuen FritzOS-Update auch die Sicherheitsfunktionen aktualisiert werden, und man daher verfügbare Updates am besten schnellstmöglich durchführen sollte.