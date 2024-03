Update-Warnung: Neue Android 14 Beta legt Smartphones lahm

Letzte Nacht hat Google das neue Android 14 Beta-Update ver­öf­fent­licht. Es steht Nutzern zum Download bereit. Doch direkt nach Release mehren sich Berichte, dass die neue System-Software Smartphones, auf denen sie installiert wird, komplett zerschießt.

Neues Update sorgt für Probleme

Ursachen noch unklar

Rettung durch Rollback

Zusammenfassung Android 14 Beta 2-Update veröffentlicht

Nach Update-Versuch berichten Nutzer von unbrauchbaren Geräten

Betroffene versuchten, Beta per Sideload zu installieren

Nach Neustart erscheint nur Google Logo, System bootet nicht

Ursache des Problems noch unklar

Vorsicht geboten bei Sideload, bis Google Problem löst

Beta 1 Update per Sideload kann nicht bootende Geräte retten

Gestern ist das neue Android 14 QPR3 Beta 2 Update erschienen. Laut Google enthält es mehrere Anpassungen, die Fehler beheben, die Stabilität des Systems verbessern und dessen Leistungsfähigkeit erhöhen. Doch mehrere Nutzer, die das Update auf ihr Gerät aufspielen wollten, berichten nun davon, dass ihr Telefon nach dem Versuch nicht mehr funktioniert.Betroffene hatten dabei versucht, das Update per Sideload aufzuspielen. Nachdem es erst den Anschein machte, der Vorgang sei erfolgreich gewesen, ließen sich die Geräte nach einem Neustart nicht mehr hochfahren. Auf dem Startbildschirm war dann nur das Google Logo zu sehen. Das Betriebssystem bootet jedoch nicht.Nach ersten Berichten auf Reddit bestätigt nun auch 9to5Google , dass sich bei Versuchen zwei von drei Smartphones nach einem Sideload der neuen Beta nicht mehr starten ließen. Betroffen waren das Google Pixel 8 Pro und das Pixel Fold. Eine erfolgreiche Installation gelang lediglich auf dem Pixel 8.Während das Update auf einigen Geräten ohne Probleme gelingt, ist momentan noch nicht klar, was genau dazu führt, dass der Prozess bei manchen Smartphones fehlschlägt und sie komplett unbrauchbar macht. Es scheint jedoch nicht an bestimmten Modellen zu liegen. Bis Google das Problem identifiziert und behoben hat, sollten Nutzer daher dringend von einem Installationsversuch per Sideload Abstand nehmen.Wer sich schon in der misslichen Lage befindet, dass ein Telefon nach dem Aktualisierungsversuch mit der Android 14 QPR3 Beta 2 nicht mehr bootet, kann versuchen, das Beta 1 Update per Sideload aufzuspielen. Danach lässt sich das betroffene Gerät wieder starten.