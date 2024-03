Spotify unterstützt nun auch das direkte Abspielen von Musikvideos

Für viele Menschen ist Spotify die erste und zentrale Anlaufstation für Musik, bisher war dieses Erlebnis aber ausschließlich auf Audio beschränkt. Doch der schwedische Dienst öffnet sich hier und startet nun die Möglichkeit, sich auch Musikvideos ansehen zu können.

Spotify startet die Musikvideos als Beta

Spotify hat diese Neuerung in einem Blogbeitrag bekannt gegeben und bezeichnet diese Funktion zunächst noch als Beta. Voraussetzung für das Ansehen von Musikvideos ist ein Spotify Premium-Abonnement, außerdem muss man in einem von vorerst elf Märkten leben, wo dieses Feature gestartet wird. Konkret gibt Spotify folgende Länder an: Großbritannien, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Schweden, Brasilien, Kolumbien, die Philippinen, Indonesien und Kenia.Die Funktion wird bei bestimmten Titeln direkt angeboten. Das bedeutet, dass man bei einem Song, zu dem ein entsprechendes Video vorliegt, direkt in die audiovisuelle Variante wechseln kann. Die Musikvideo-Funktionalität wird auf iOS, Android, Desktop-PC sowie auf TV-Apps angeboten, also im Wesentlichen überall.Das Video wird in der Regel in einem kleinen Fenster abgespielt, wer dieses größer erleben will, kann und soll sein Smartphone in den Landscape-Modus drehen. Wie erwähnt, handelt es sich bei dieser Neuerung derzeit noch um eine Beta, das liegt wohl auch daran, dass der Katalog an Musikvideos derzeit noch eingeschränkt ist. Spotify nennt Namen wie "Ed Sheeran, Doja Cat und Ice Spice, oder lokale Favoriten wie Aluna und Asake" als unterstützte Künstler.Sten Garmark, VP Global Head of Consumer Experience, erklärte dazu gegenüber TechCrunch : "In unserer ersten Beta-Phase beginnen wir mit einer begrenzten Menge des Gesamtkatalogs, der Tausende von Musikvideos umfasst. Innerhalb dieser Untergruppe wollten wir eine breite Palette von Genres und Künstlern in unseren Startmärkten bevorzugen."