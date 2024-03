Hörbuch-Nutzung steigt: Spotify testet jetzt ein reines Hörbuch-Abo

Spotify ist dabei eine weitere Option für die Streaming-Abonnements einzuführen. Dabei springt das Unternehmen jetzt auf einen Trend auf: Das neue Abo bietet Nutzern werbefreien Zugriff auf Hörbücher, Songs werden dagegen weiter mit Werbung versehen.

Hörbuch-Abo startet in den USA

Das geht aus einer Mitteilung von Spotify hervor . Der Konzern testet das neue spezialisierte Abo vorerst nur in den USA, schließt aber den Start in weiteren Ländern nicht aus.Der Audiobooks Access in seiner jetzigen Form bietet dabei 15 Stunden Hörbücher pro Monat für 10 US-Dollar an. Wer ein solches Abo abgeschlossen hat, erhält laut Spotify erst einmal Zugriff auf die Bibliothek mit mehr als 200.000 Titeln.Auf den ersten Blick mag es seltsam erscheinen, dass Spotify zu diesem Preis ein reines Hörbuch-Angebot startet. Spotify Premium, das es ab 11 US-Dollar pro Monat gibt, bietet dieselben 15 Stunden Hörbuch-Hörzeit sowie weitere Vorteile.Dennoch unterbietet Spotify somit in gewissem Maße Audible als größten Anbieter von Hörbüchern. Dort zahlen Hörbuch-Fans derzeit pro Monat 15 Dollar.Für 5 Dollar weniger hofft Spotify auf viele Kunden, und das nicht unbegründet: Spotify hat in einem Blog-Beitrag erläutert, warum sie im reinen Hörbuch-Abo einen guten Markt sehen. Demnach wurde seit der Einführung von Hörbüchern im Premium-Abo einen Anstieg von 45 Prozent bei den kostenlosen Nutzern verzeichnet, die täglich nach Hörbuchinhalten suchen und mit ihnen interagieren."Jetzt führen wir eine neue Tarifoption ein, um unseren Hörern eine größere Auswahl zu bieten. Ab heute bietet die Hörbuch-Zugangsstufe Buchliebhabern in den USA 15 Stunden Hörvergnügen aus unserem Hörbuchkatalog mit über 200.000 Titeln für 9,99 US-Dollar pro Monat. Mit diesem Abo und in einer App können Hörer weiterhin Musik und Podcasts über unseren kostenlosen, werbefinanzierten Dienst hören, was eine großartige Option für Literaturliebhaber ist, die nach mehr hörbuchspezifischen Inhalten suchen", schreibt Spotify.