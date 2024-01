DMA sei Dank: Spotify ab März mit deutlichen Änderungen fürs iPhone

Der Musikstreamingdienst Spotify feiert schon jetzt die Änderungen, die durch Einführung des Digital Markets Act (DMA) greifen werden. "Die DMA sorgt für ein besseres Spotify für Künstler, Kreative und Nutzer", ist sich der Konzern sicher.

"Ein neues Spotify für die EU"

Spotify plant folgende Änderungen ab März einzuführen:

Direkte Kommunikation in der Spotify-App über Abonnementangebote, Upgrades, Produktpreise, Angebote und Aktionen

Nahtlose und sichere In-App-Zahlung

Direkter Kauf eines Hörbuchs

Herunterladen anderer Spotify-Apps

Man wirbt daher nun bereits mit dem Slogan " Ein neues Spotify für die EU ", denn das Unternehmen ist sich sicher, dass man den Musikstreamingdienst (zumindest auf dem iPhone ) ab März als ein vollkommen anderes Erlebnis empfinden wird."Einer der größten Kritikpunkte an Spotify lag bisher außerhalb unserer Kontrolle: die Möglichkeit, über Spotify auf dem iPhone nahtlos Musik zu abonnieren und zu kaufen. Die Verbraucher haben uns seit Jahren auf die Sackgassen, den Mangel an Informationen und die endlosen Hürden angesprochen, die man überwinden muss, um ein Abonnement oder ein Hörbuch zu erwerben. Aber ab dem 7. März wird sich das ändern, wenn Sie in der Europäischen Union leben", teilt Spotify nun mit."Mit der Einführung des Digital Markets Act (DMA) wird Ihr Spotify in Kürze um einiges besser werden, und das bedeutet mehr Möglichkeiten für Entwickler und Kreative überall."Das Spotify die Einführung des Digital Markets Act so feiert, liegt auf der Hand. Jahrelang hat man sich gegen die wie es Spotify nennt "Zwangsabgabe" von 30 Prozent des Umsatzes an Apple gewehrt, nun wird mehr von den Abzahlungen beim Konzern hängen bleiben. Ob das aber auch tatsächlich letztendlich den Künstlern helfen wird, bleibt abzuwarten.Erst kürzlich waren Pläne von Spotify durchgesickert, laut denen man in Zukunft kleineren Künstlern, also Musiker mit wenigen Streams, nicht mehr oder deutlich weniger bezahlen will