Spotify: Bald mit besserer Audio-Qualität - aber nur gegen Aufpreis

Schon seit Jahren gibt es immer wieder Meldungen, dass Spotify plant die Qualität seiner gestreamten Audio-Inhalte zu verbessern. Schon 2021 tauchte das Thema auf. Damals lief eine entsprechend geplante Funktion unter dem Namen "Spotify HiFi" und sollte ein Teil des sogenannten "Supremium-Abos" der Musikplattform sein. Allerdings scheint das Unternehmen mittlerweile wieder eine andere Strategie zu verfolgen.Denn wie nun The Verge berichtet, haben Code-Schnipsel, die bei der Analyse einer neuen Version von Spotify für Android gefunden wurden, neue Hinweise auf eine entsprechende Funktion geliefert. Verlustfreie Audio-Streams könnten demnach Teil eines optionalen und kostenpflichtigen Add-ons mit dem Namen "Music Pro" sein. Es handelt sich also nicht um ein eigenständiges Abo, sondern um eine Option, die zusätzlich zum Premium-Abo hinzugebucht werden kann.Die Hinweise im Code der Android-Anwendung sind dabei sehr konkret. Dort heißt es unter anderem "lossless has arrived" ("verlustfrei [-es Audio] ist da") und es ist die Rede von einer Unterstützung von FLAC-Dateien mit "bis zu 24 Bit/44,1 kHz".Außerdem wird eine "patentierte Technologie" erwähnt, die das Hörerlebnis beim Gebrauch bestimmter Kopfhörer wie den Apple AirPods verbessern soll. Zusätzlich könnte "Music Pro" zudem noch weitere Möglichkeiten zur Filterung der Musik-Bibliothek bieten, wie etwa nach Stimmung oder Genre der Lieder.Wann Spotify die Funktion genau freischaltet, ist aber bisher nicht bekannt. Auch darauf, wie viel "Music Pro" als hinzubuchbare Option genau kosten wird, konnten noch keine Hinweise gefunden werden. Was jedoch feststeht ist, dass Premium-Nutzer mittlerweile neue KI-unterstützte Playlisten anlegen können. Momentan ist die Funktion aber noch in der Beta-Phase und steht nur Kunden in Großbritannien und Australien zur Verfügung.