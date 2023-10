Discord: Neues Warnsystem, mehr Sicherheit und Goldgräberstimmung

Unter mehr als 150 Millionen Discord-Mitgliedern tummeln sich viele schwarze Schafe. Das Thema Sicherheit rückt auf der Chat-Plattform deshalb jetzt erneut in den Fokus. Neue (Ver)warnsysteme sollen helfen. Gleichzeitig treibt man die Kommerzialisierung weiter voran.

Mehr Sicherheit, vor allem für Teenager

Transparentes Warnsystem bei Regelverstößen

Lukrativ für Kreative und Entwickler

Weitere Verbesserungen bei Discord

Discord: Kostenlose Teamspeak-Alternative

Nicht selten erhalten Nutzer auf Discord ungewünschte DMs, werden Opfer von Betrügern oder geraten in Kontakt mit sensiblen Inhalten, die normalerweise hinter eine NSFW-Schranke (Not safe for Work) erwartet werden. Während versierte Internetnutzer derartigen Spam oder Scam-Versuche schnell erkennen und blockieren, geraten vermehrt junge, unerfahrene Nutzer ins Visier.Für die durchaus große Zielgruppe hält Discord ab sofort den "Teen Safety Assist" bereit, eine neue Initiative zum Schutz von Jugendlichen. Angefangen bei Direktnachrichten (DMs): Teenager erhalten in Zukunft Sicherheitswarnungen und Tipps, sollten Nachrichten außerhalb des eigenen Freundeskreises fragwürdige Formulierungen oder Inhalte enthalten.Gleichzeitig werden Tools zum Blockieren von Nutzern und zum Melden von Spam deutlicher als bisher hervorgehoben. Weiterhin verschleiert Discord automatisch Medien, sollten diese nach eigenen Richtlinien für Jugendlichen als "potenziell heikel" erachtet werden. Allerdings genügt weiterhin ein Klick aus, um den Filter temporär zu deaktivieren. Die Maßnahme soll Teenager laut Discord (vorerst) lediglich dazu ermutigen, beim Betrachten vorsichtiger zu sein.Discord setzt auch auf der Seite der "Täter" an und versucht diese sinnvoll zu sensibilisieren, anstatt direkt den Bannhammer zu schwingen. Ein neues Warnsystem soll Nutzern die Regeln der Plattform näherbringen und ihre begangenen Fehler transparent aufschlüsseln. Unterteilt in verschiedene Stufen, können Regelverstöße und deren Konsequenzen jederzeit eingesehen werden.Eines machen die Betreiber jedoch direkt klar: "Discord vertritt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber gewalttätigem Extremismus und Inhalten, die Kinder sexualisieren."Bereits im Sommer hatte Discord die Kommerzialisierung seiner Chat-Plattform vorangetrieben . Mit Server-Abonnements können Nutzer seit geraumer Zeit Projekte und Creator unterstützen, ähnlich wie es Plattformen wie Patreon anbieten. Mittlerweile erhalten zudem Nitro-Abonnenten vorab Zugriff auf einen neuen Shop, um ihre Profile mit kostenpflichtigen saisonalen Animationen auszustatten. Eine neue Avatar-Dekoration und Profileffekte kosten mindestens 2,99 Euro.Abseits davon kommen nun die in den USA bereits eingeführten Premium-App-Abonnements nach Deutschland, von denen vor allem App- und Bot-Entwickler profitieren können. Mehr als 750.000 Drittanbieter-Apps sollen derzeit bereits im Umlauf sein, die sich theoretisch vergolden lassen. Der Vorteil: Die komplette Zahlungsabwicklung erfolgt über Discord - das sorgt für mehr Sicherheit. Dafür behält die Chat-Plattform 30 Prozent der Einnahmen für sich.Abseits der Fokusthemen Sicherheit, Apps und Kommerzialisierung blickt Discord zurück auf eine lange Liste an Optimierungen, vor allem in Verbindung mit den mobilen Apps für Apple iOS und Google Android. Die zurückliegenden Updates konnten die Ladezeiten um bis zu 55 Prozent beschleunigen und dafür sorgen, dass weniger Daten heruntergeladen werden und sich Nachrichten im Hintergrund synchronisieren.Ferner wurden die Medien-Uploads verbessert. Beim gleichzeitigen Hochladen von mehreren Bildern und Videos erstellt Discord nun eine deutlich angenehmere Raster-Ansicht in Chats, um die Übersicht zwischen Nachrichten und Medien zu verbessern. Abschließend wird die Remix-Funktion aus der Beta entlassen, sodass Nutzer eigene Bilder und die von Freunden in lustige Memes verwandeln können.Die neuen Entwickler-Tools werden neben den verbesserten Sicherheits-Features und dem Warnsystem in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt.