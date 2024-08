Microsoft und Discord vertiefen ihre Zusammenarbeit: Xbox-Nutzer kön­nen bald Streams direkt auf der Konsole ansehen und Discord-Freunde in der Xbox-Freundesliste sehen. Die neuen Funktionen stehen ab sofort als Insider-Preview-Update zum Ausprobieren bereit.

Nach fast zwei Jahren der Discord-Integration auf Xbox-Konsolen kommen nun weitere Features hinzu, die das "soziale Gaming-Erlebnis verbessern" sollen. Im Mittelpunkt stehen die Möglichkeit, Discord-Streams direkt auf der Xbox an­zu­schau­en, sowie eine Verzahnung von Discord-Freunden und Xbox-Ökosystem.Bisher konnten Xbox-Spieler ihr Gameplay zwar an Discord-Freunde streamen, aber nicht umgekehrt die Streams ihrer Freunde auf der Konsole verfolgen. Das ändert sich nun. Xbox-Insider in den Alpha-Skip-Ahead- und Alpha-Ringen können die neue Funktion bereits testen. Sie ermöglicht es, Streams von Freunden direkt über das Xbox-Dashboard anzusehen - egal ob diese von einem PC, Smartphone oder einer anderen Xbox kommen.Die Bedienung soll dabei ähnlich intuitiv sein wie in der Discord-App: Nutzer können die Lautstärke des Streams anpassen oder ihn stumm schalten. Der Stream wird zudem im Vollbildmodus angezeigt, ohne dass eine separate App nötig ist. Eine praktische Ergänzung für alle, die bisher zum Stream-Schauen auf den PC oder das Smartphone ausweichen mussten.Eine weitere Neuerung betrifft die Integration von Discord-Freunden in das Xbox-Ökosystem. Nach einer erneuten Verknüpfung der Xbox- und Discord-Konten können Nutzer ihre Discord-Freunde direkt in der Xbox-Freundesliste sehen. Im "Happening now"-Bereich wird dann angezeigt, was die Freunde gerade machen - also ob sie spielen, in einem Voice-Chat sind oder streamen.Diese tiefere Integration ermöglicht es Xbox-Spielern, nahtlos an Gesprächen und Streams ihrer Discord-Freunde teilzunehmen, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Es ist sogar möglich, direkt vom Xbox-Dashboard aus Discord-Anrufe zu starten oder diesen beizutreten.Microsoft geht noch einen Schritt weiter und zeigt nun auch gemeinsame Freunde und Server an. Diese zusätzlichen Informationen sollen es Nutzern erleichtern, Verbindungen zwischen ihren Xbox- und Discord-Netzwerken herzustellen und im Idealfall neue Spielpartner zu finden.Mit diesen neuen Funktionen baut Microsoft seinen Vorsprung im Hinblick auf die Discord-Integration gegenüber Sony weiter aus. Zwar können auch PlayStation 5-Nutzer seit Kurzem Discord-Sprachkanälen beitreten, das Streamen von Gameplay oder das Ansehen von Streams ist auf Sonys Konsole aber bislang nicht möglich.Aktuell befinden sich die neuen Funktionen noch in der Testphase für Xbox Insider. Ein genauer Termin für die breite Veröffentlichung steht bis jetzt nicht fest. Für Discord- und Xbox-Nutzer sind die Neuerungen auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Ob das erwartete "nahtloseres soziales Gaming-Erlebnis" aber auch wahrgenommen wird, zeigt sich erst in den kommenden Monaten.