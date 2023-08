Nach der gescheiterten Übernahme von Discord arbeitet Microsoft jetzt an einer eigenen Chatplattform für Gamer. Auf Basis von Teams soll die "Play Together"-App als Erweiterung für die Xbox Game Bar den Anfang machen - mit Videochats und Spiele-Streaming unter Freunden.

Microsoft

Teams trifft auf Xbox Game Bar

Keine Verbindung zum Xbox-Ökosystem

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an eigener Chatplattform für Gamer

"Play Together"-App basiert auf Teams (Free) für Privatkunden

App ermöglicht Videochats und Spiele-Streaming für bis zu 20 Personen

"Teams Play Together" ist keine eigenständige App, sondern Xbox-Erweiterung

Zugriff nur auf Kontakte der kostenlosen Teams-Version, nicht auf Xbox-Freunde

Videochats können per Sharing-Link mit Außenstehenden geteilt werden

"Teams Play Together" für Windows 10 und 11 im Microsoft Store

Microsoft versucht seine Fühler auszustrecken, um das Thema Gaming weiter zu fokussieren und gleichzeitig neue Nutzer für die Privatkunden-Version von Teams und die Xbox Game Bar zu begeistern. "Teams Play Together" soll eine Al­ter­na­ti­ve zu Discord darstellen, beschränkt sich vorerst allerdings auf das Screen­sharing bzw. Spiele-Streaming und Sprachanrufe für bis zu 20 Personen.Dabei ist die neue "App" kein eigenständiges Programm, sondern eine Xbox Game Bar-Erweiterung. Auch greift das Widget nicht etwa auf Business-Kontakte der Microsoft Teams "Work or School"-Version zu, sondern lediglich auf die des eingangs erwähnten, kostenlosen Ablegers für Otto Normalverbraucher."Microsoft Teams Play Together" arbeitet somit lediglich als anpinnbares Overlay, für das eine separate Kontaktliste gepflegt werden muss. Auf die mit der Xbox-App bzw. dem Microsoft-Konto verknüpften Freunde kann die Erweiterung näm­lich nicht zugreifen - sehr zur Verwunderung der angesprochenen Zielgruppe. Dafür können Videochats per Sharing-Link mit Außenstehenden geteilt werden.Eine echte Alternative zum ebenfalls kostenlosen und unter Spielern bereits weitverbreiteten Discord schicken die Redmonder also noch nicht auf den Weg, deuten aber ihre Ziele an. Wer die Erweiterung für die Xbox Game Bar ausprobieren möchte, kann sich "Teams Play Together" für Windows 10 und Windows 11 direkt aus dem Microsoft Store herunterladen.