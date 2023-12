Britisches Startup macht aus Pipi kohlenstoffarmen Flugzeugtreibstoff

Von der Toilette in den Himmel: Ein britisches Start-up macht aus menschlichen Hinterlassenschaften einen kohlenstoffarmen Flugzeugtreibstoff. Der neue Treibstoff von Firefly Green Fuels soll ab 2028 bei Wizz Air zum Einsatz kommen.

Ferienflieger wird mit Treibstoff aus Klärwerk betankt

Zusammenfassung Britisches Start-up macht Treibstoff aus Abfällen

Wizz Air setzt ab 2028 auf kohlenstoffarmen Kraftstoff

Neuer Treibstoff leistungsgleich mit herkömmlichen Sorten

Firefly Treibstoff hat 90% geringeren CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffintensität nur 7,97 gCO²e/MJ, deutlich unter Norm

2 Mio. Pfund Zuschuss für Firefly Green Fuels Entwicklung

Erste kommerzielle Anlage in den nächsten fünf Jahren

Abfälle werden zu Treibstoff oder Dünger verarbeitet

Firefly-Lösung erzeugt Treibstoff in Tagen, nicht in Jahren

Die Billig-Fluglinie hat sich mit Firefly Green Fuels zusammengetan, um in Zukunft seine Ferienflieger mit einem kohlenstoffarmen Treibstoff zu betanken. Laut den Regulierungsbehörden ist die Qualität des Treibstoffs nahezu identisch mit dem, der üblicherweise in Flugzeugen verwendet wird - es gibt also keine Kompromisse, was die Leistungsfähigkeit angeht. Dafür spart man sich fossile Brennstoffe.Firefly Green Fuels hat für den Treibstoff aus menschlichen Abfällen mit der Universität Cranfield zusammengearbeitet, um zu bestätigen, dass der von ihnen entwickelte Treibstoff einen um 90 Prozent geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck hat als die heute in der Luftfahrt verwendeten Treibstoffe, berichtet die BBC Das Unternehmen gibt an, dass die Kohlenstoffintensität des gesamten Prozesses - die misst, wie viel Kohlenstoff zur Energieerzeugung benötigt wird - bei 7,97 Gramm Kohlendioxid pro Megajoule (gCO²e/MJ) liegt. Zum Vergleich: Die Kohlenstoffintensität von Flugzeugtreibstoff liegt laut ICCT zwischen 85 und 95 gCO²e/MJ.Im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen einen Zuschuss in Höhe von 2 Millionen Pfund vom Verkehrsministerium, um die Entwicklung seines nachhaltigen Flugkraftstoffs fortzusetzen. Obwohl er noch nicht im Handel erhältlich ist, ist das Unternehmen nach eigenen Angaben auf dem besten Weg, seinen Treibstoff auf den Weltmarkt zu bringen, und wird seine erste kommerzielle Anlage innerhalb der nächsten fünf Jahre in Betrieb nehmen.Die Billigfluggesellschaft Wizz Air wird ab dem Jahr 2028 mit Treibstoff von Firefly Green Fuels versorgt.Derzeit bezieht das Unternehmen seine Abfälle von Wasserwerken im Vereinigten Königreich und unterzieht die gereinigten Abwässer einem Prozess namens hydrothermale Verflüssigung, bei dem die flüssigen Abfälle in Schlamm oder Rohöl umgewandelt werden. Feste Nebenprodukte können auch zu Pflanzendünger verarbeitet werden.Das Unternehmen weist darauf hin, dass organische Stoffe Millionen von Jahren brauchen, um sich zu den fossilen Brennstoffen zu entwickeln, die Autos und Flugzeuge antreiben. Die Lösung von Firefly ermöglicht die Erzeugung von Treibstoff innerhalb weniger Tage - und was noch wichtiger ist: Menschliche Abfälle sind eine weithin verfügbare Ressource.